Воскресенье, 14 Мая 2023 21:14

АрмИнфо. В Брюсселе прошла пятая встреча президента Европейского совета Шарля Мишеля, главы Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Как говорится в сообщении Шарля Мишеля, по итогам встречи, опубликованное на сайте Евросовета, "обмен мнениями был откровенным, открытым и ориентированным на результат".

Отмечается, что внимание было сосредоточенно на прогрессе на пути к нормализации армяно-азербайджанских отношений. «Лидеры разделяли общую готовность к миру на Южном Кавказе. Я высоко оцениваю их соответствующие усилия. Вместе мы рассмотрели все вопросы нашей повестки дня. После недавних позитивных переговоров, состоявшихся в Соединенных Штатах по мирному договору, необходимо сохранить импульс для принятия решительных шагов к подписанию всеобъемлющего мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном», - говорится в сообщении главы Евросовета.

«По пограничным вопросам мы рассмотрели прогресс и последующие шаги в отношении делимитации границы. В этом контексте лидеры договорились о возобновлении двусторонних встреч по пограничным вопросам. Лидеры подтвердили свою безоговорочную приверженность Алматинской декларации 1991 года и соответствующей территориальной целостности Армении (29.800 кв.км) и Азербайджана (86.600 кв.км). Окончательная делимитация границы будет согласована путем переговоров», - добавил Мишель.

По его словам, по части коммуникаций стороны добились явного прогресса в обсуждениях, направленных на разблокирование транспортных и экономических связей в регионе. «Позиции по этой теме в настоящее время очень близки друг к другу, в частности, в отношении возобновления железнодорожного сообщения с Нахиджеваном и через него. Их соответствующим группам было поручено согласовать принципиальное соглашение об условиях открытия железнодорожного сообщения и необходимых строительных работах вместе с конкретным графиком. Они также договорились заручиться поддержкой Всемирной таможенной организации в поддержке этой работы»,- добавил глава Евросовета.

Что касается гуманитарных вопросов, продолжил он, то было достигнуто понимание, что в ближайшие недели будут освобождены другие задержанные. «Я также подчеркнул необходимость сохранения взаимопонимания о том, что военнослужащие, которые просто заблудились и перешли на другую сторону, будут и впредь освобождаться в ускоренном порядке. Мы также обсудили важность активизации работы по решению судьбы пропавших без вести и по разминированию.

Мы продолжили обмен мнениями по вопросу о правах и безопасности армян, проживающих в бывшей Нагорно-Карабахской автономной области. Я призвал Азербайджан к разработке позитивной повестки дня с целью обеспечения прав и безопасности этого населения в тесном сотрудничестве с международным сообществом. Я также поднял вопрос о необходимости прозрачного и конструктивного диалога между Баку и этим населением»,- заявил Мишель.

При этом он назвал важным воздерживаться от враждебной риторики, действовать добросовестно и проявлять лидерство для достижения взаимоприемлемых решений. Он заверил, что у ЕС нет скрытых планов. «Наша единственная цель – помочь Армении и Азербайджану достичь всеобъемлющего и справедливого мира. Мы готовы внести свой вклад в их совместные усилия. Мы договорились проводить встречи в Брюсселе так часто, как это необходимо. Лидеры вновь встретятся в Брюсселе в июле. И, как уже было объявлено публично, в самое ближайшее время мы снова встретимся вместе с президентом Франции Макроном и канцлером Германии Шольцем на полях 2-го саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе. Я также намерен пригласить лидеров на еще одну такую встречу на полях третьего саммита ЕПК в Гранаде в октябре»,- подытожил Мишель.