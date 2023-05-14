Воскресенье, 14 Мая 2023 14:10

АрмИнфо. Арцах должен оставаться армянским, и будущие поколения армян должны быть уверены в том, что у них есть своё достойное будущее на родной земле. Об этом заявил экс-госминистр Арцаха, меценат Рубен Варданян.

По его словам, эта идея в Арцахе всех объединяет и является общей непоколебимой целью.

«Другой цели нет. И у нас есть воля, дух и согласие в принципах ее достижения. Есть идея, способ, понимание каждого шага на пути к цели. А без идеи невозможно достичь результата. Невозможно достичь результат, если вокруг правильной идеи не сплотятся патриотичные и решительные люди.

Воодушевляет, что последние несколько месяцев на нашей площадке идеи, шаги и действия прорабатывались людьми, которые готовы вместе работать и прийти к согласию. Я горжусь оказанным мне участниками доверием в том, чтобы выступить организатором и координатором этой важной работы.

И в рамках дискуссий и на улицах Арцаха я не встречал никого, кто не понимает серьёзность момента. Но для воплощения идеи в жизнь необходимы продуманные шаги и действия», - добавил Варданян.

Вместе с тем он обратил внимание, что в течение двух предыдущих месяцев с широким привлечением ряда политических, общественных сил, интеллигенции, представителей различных сфер Арцаха обсуждалось видение будущего Арцаха и разрабатывалась дорожная карта.

«Она представлена президенту Республики Арцах, Национальному Собранию и Совету безопасности и является достаточной основой для того, чтобы превратить её в план действий.

В результате проделанной работы мы подавляющим большинством пришли к соглашению о создании Фронта безопасности и развития Арцаха, который должен стать стержнем консолидации. И эта консолидация не вокруг личностей, не вокруг той или иной силы, а вокруг будущего Арцаха, восстановления его целостности и цели сохранения Арцаха армянским.

Мы идем не против, мы идем за. За наше будущее на нашей земле. Мы стремимся достигнуть этой цели не только словом, но и делом. Надо найти в себе силы отставить всё в сторону, забыть все противоречия, разногласия и двигаться вперёд, формируя единый подход к реальным действиям. Ситуация такова, что мы либо консолидируемся и, навязывая нашу волю, делаем всё возможное, чтобы изменить ход событий, либо поддаёмся последовательно распространяемым нарративам и провокациям, которые разъединяют нас, дезориентируют и делают бессильными.

На алтаре судьба Отечества, потому личные амбиции, интересы и должности становятся бессмысленными. В предстоящие 3-4 дня будем иметь возможность более подробно поговорить о Фронте безопасности и развития Арцаха», - резюмировал Варданян.