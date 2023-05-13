Суббота, 13 Мая 2023 12:00

АрмИнфо. Один из двух военнослужащих, получивших ранения 12 мая около 10:00 в результате удара БПЛА ВС Азербайджана, был выписан из госпиталя, а жизни другого ничего не угрожает. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Согласно источнику, вечером 12 мая еще двое солдат были ранены в результате обстрелов армянских позиций . Их жизни также ничего не угрожает.

Отметим, что ранее Министерство обороны сообщило, что в результате азербайджанской агрессии, защищая родину, погиб военнослужащий Нарек Норайрович Багдасарян (2003г.р.).

"Министерство обороны РА разделяет горечь утраты и выражает соболезнования и поддержку членам семьи, родным и сослуживцам военнослужащего, погибшего при защите суверенной территории РА", - говорится в сообщении.

Напомним, что с самого утра 11 мая и в течение дня, с определенной периодичностью подразделения ВС Азербайджана вели минометно-артиллерийский обстрел по армянским позициям в районе Сотка Гегаркуникской области. В результате азербайджанской провокации с армянской стороны было 4 раненых. 12-ого мая в районе 10:00 ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня в направлении Сотка, применив также БПЛА.