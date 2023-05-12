Пятница, 12 Мая 2023 19:24

АрмИнфо.Члены парламентской группы дружбы Армения-США в Вашингтоне продолжают ряд встреч с представителями как государственных структур, так и авторитетных аналитических центров.

Как сообщает пресс-служба НС РА, армянская делегация во главе с руководителем группы дружбы Армения - США и руководителем фракции <Гражданский договор> Айком Конджоряном встретились в Вашингтоне с членом Сената США Крисом Ван Холленом, президентом Национального фонда демократии Дэймном Уилсоном, исполнительным директором по внешней политике американского исследовательского института Брукингса Эндрю Моффатом, вице- президентом Центра Европы и России Института мира США, послом Уильямом Тейлором, а также президентом Института Ближнего Востока в Вашингтоне Полом Салемом.

Члены армянской делегации в ходе встреч представили ситуацию на армяно-азербайджанской границе, проинформировали партнеров и нарушении Баку режима прекращения огня 11 мая, обстрелах территории страны артиллерийских и минометных снарядов в районе Сотка. Армянские парламентарии также представили факт незаконной блокады Лачинского коридора и установки контрольно-пропускного пункта Азербайджаном.

Также были затронуты детали процесса нормализации отношений между Арменией и Турцией.

Члены парламентской делегации конечно же представили коллегам из США ход демократических реформ в Армении.