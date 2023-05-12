Пятница, 12 Мая 2023 18:06

АрмИнфо.Баку на самом деле не стремится к миру и разговоры о т.н. мире с Арменией - всего лишь дымовая завеса, ориентированная на международное сообщество и для маскировки его истинной цели.

Об этом заявил 12 мая на пресс-конференции экс-омбудсмен Армении, глава фонда <Центр права и справедливости <Татоян> Арман Татоян, представляя доклад по сентябрьской агрессии Азербайджана, подготовленный совместно с руководителем Армянского центра международного и сравнительного права Сирануш Саакян.

По его словам, формирование внешнего образа врага в лице армян и развитие политики армяноненавистничества в Баку, позволяет укрепить позиции правящего режима внутри страны.

Помимо этого, данной политикой власти Азербайжана пропагандирует в своем обществе идею превосходства азербайджанского народа над армянским. <Когда мы изучаем видео с пытками и глумлениями (армянских военных со стороны азербайджанцев), становится очевидным, что лица, кто применяют эти пытки, вдохновлены словами представителей власти Азербайджана, при совершении данных преступлений используют порой те же фразы>, - отметил он.

Татоян и Саакян отметили также активное вовлечение гражданских лиц в пропаганду и распространение ненависти. <Если в прошлом была велика доля привлечения общественных деятелей, деятелей культуры, известных певцов, писателей и других, то сейчас в пропаганде участвуют также

обычные граждане>, - сказал он.

По словам экс-омбудсмена, азербайджанские власти также усилили акценты по части армянской диаспоры. <Эти исследования показывают, что между Арменией и Арцахом нет разделения, целью Азербайджана является армянство в целом>, - указал он.

Кроме этого, Баку использует все возможности, в том числе современные технологии. Например, на картах Google они организованно меняют географическое топонимы Армении: названия городов и сел РА. <При поддержке наших коллег из <Ай дата> Америки мы достаточно подчистили азербайджанские топонимы в Сюникской области. Несмотря на это Азербайджан продолжает работу в данном направлении и это также является примером оккупации, они тем самым, будучи уверенным в том, что вопрос с Арцахом уже решен, пытаются сформировать стереотип о том, что Армения также является <исторической землей> Азербайджана>,

- подчеркнул Арман Татоян. По его словам, несмотря на все разговоры о делимитации и демаркации, очевидно, что Азербайджан не собирается выводить свои войска с суверенной территории РА