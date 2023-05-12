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 Пятница, 12 Мая 2023 13:43
Александр Аванесов

Пашинян и Алиев могут стать соавторами новой постсоветской истории Южного Кавказа - <Коммерсант>

Пашинян и Алиев могут стать соавторами новой постсоветской истории Южного Кавказа - <Коммерсант>

АрмИнфо.Миссия по заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном выполнима. Подобной точки зрения придерживается обозреватель газеты <Коммерсант> Сергей Строкань.

По его словам, процесс урегулирования на Южном Кавказе вышел из ступора. Вслед за госсекретарем США Энтони Блинкеном, который на прошлой неделе принимал в Арлингтоне глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова, эту роль возьмет на себя глава Евросовета Шарль Мишель. 14 мая он примет в Брюсселе лидеров двух стран Никола Пашиняна и Ильхама Алиева. А спустя две недели Пашинян и Алиев увидятся в Кишиневе. Кроме того, в ближайшее время главы МИД двух закавказских республик должны встретиться в Москве.

<Такую активность можно считать беспрецедентной. Однако избавиться от главного камня преткновения - вопроса о том, какое будущее уготовано той части Нагорного Карабаха, которая не контролируется Баку,- по-прежнему не удается. Многих живущих в тех районах армян категорически не устраивает перспектива стать обладателями паспортов граждан Азербайджана. Это кажется им крушением устоев. На этом фоне день за днем приходят тревожные новости о столкновениях и перестрелках, как, например, это произошло в четверг. Армянская сторона объявила о ранении четырех военных, азербайджанская - о гибели одного и ранении еще одного военнослужащего. Никол Пашинян расценил произошедшее как попытку <обнулить прогресс, зафиксированный в США> и сорвать переговоры в Брюсселе и Кишиневе>, - подчеркнул Строкань.

И, тем не менее, как считает эксперт, повод для оптимизма есть. Не раскрывая деталей, обе стороны говорят о прогрессе на переговорах. Примечательное заявление сделал секретарь Совбеза Армении Армен Григорян: <В переговорах есть известный принцип - пока все не согласовано, ничего не согласовано. Думаю, что к этим переговорам нужно подходить с этой точки зрения>.  <Главное же состоит в том, что и для Ильхама Алиева, и для Никола Пашиняна мирный договор может оказаться тем активом, который позволит им стать уже не хранителями хрупкого статус-кво, а соавторами новой постсоветской истории Южного Кавказа>, - подчеркнул Строкань.

Он отметил, что Николу Пашиняну, которому большую часть своего правления приходилось преодолевать сопротивление сторонников военного реванша после поражения во второй карабахской войне, подписание мирного договора с Баку позволит сделать то, что не смог сделать ни один из его предшественников, а именно снять тяжелые гири карабахского конфликта, привязанные к ногам независимого армянского государства и сковывающие его развитие. <Премьер Пашинян утверждает, что  мирное соглашение между двумя странами станет реальностью, если они обязуются никогда не предъявлять друг другу территориальных претензий. В ходе общения с депутатами Никол Пашинян также призвал осознать тот факт, что Азербайджан уже стал энергетическим и логистическим перекрестком региона. По его словам, эта ситуация открывает новые возможности и для Армении, поскольку Южный Кавказ - <сам по себе большой перекресток>. <В этом контексте мир и стабильность в регионе могут стать консенсусом между Западом и Россией>,- отметил армянский премьер.

Все это означает, как считает эксперт <Коммерсанта>, что миссия под названием <Мирный договор> для лидеров двух стран выполнима. Хотя для этого от каждого из них потребуется огромная политическая воля. 

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