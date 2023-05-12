Пятница, 12 Мая 2023 10:51

АрмИнфо. Госдеп США призывает лидеров Армении и Азербайджана дать согласие на отвод своих Вооруженных сил от границы. Об этом заявил накануне заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Патель на брифинге комментируя недавнюю эскалацию на армяно-азербайджанской границе.

<Это насилие (на армяно-азербайджанской границе) подрывает прогресс, достигнутый Арменией и Азербайджаном на пути к прочному и достойному миру. Мы призываем лидеров обеих стран, когда они соберутся в Брюсселе 14-го числа, дать согласие на отвод своих ВС вдоль границы. Этот вопрос обсуждался госсекретарем Блинкеном во время переговоров, которые мы провели здесь, в Вашингтоне, округ Колумбия, в начале мая>, - сказал Патель.

На вопрос, рассматривает ли госсекретарь предстоящую встречу в Брюсселе как <продолжение вашингтонского диалога> или же считает его <отдельным направлением>, замруководителя пресс-службы Госдепартамента отметил, что организованный в Вашингтоне диалог глав МИД Армении и Азербайджана рассматривается американской стороной в качестве важного и позитивного шага, в которых обе страны имели возможность обсудить некоторые важные вопросы, увидеть точку зрения другой стороны.

<Mы верим, что по-прежнему существует путь для продвижения вперед. Мы считаем, что есть мирное решение этой проблемы. Вот почему мы, начиная с госсекретаря, продолжаем так глубоко заниматься этим вопросом. Но я не собираюсь опережать сами переговоры>, - отметил Патель.

Комментируя реакцию официального представителя МИД России Марии Захаровой, скептически отнесшейся к оптимистичной оценке госсекретаря США относительно результатов переговоров в Вашингтоне, представитель Госдепа отметил, что <не тратит много времени на размышления о словах российской коллеги>.

<Однако я могу сказать, что поскольку это касается очень важного вопроса - мира между Арменией и Азербайджаном, это то, чем мы будем продолжать активно заниматься. Мы верим, что есть путь для продвижения. Мы считаем, что эти переговоры были плодотворными и заложили основу для продолжения диалога>, - заключил Ведант Патель.

Напомним, что накануне, с самого утра и в течение дня, с определенной периодичностью подразделения ВС Азербайджана вели минометно-артиллерийский обстрел по армянским позициям в районе Сотка Гегаркуникской области. В результате азербайджанской провокации с армянской стороны 4 раненых.