Четверг, 11 Мая 2023 19:07

АрмИнфо. Национальный экспериментальный центр сценического искусства им. Армена Мазманяна <Гой> включен в состав Национального академического театра им.Г. Сундукяна в качестве подразделения. Подобное решение было принято на заседании правительства 11 мая.

В проекте-обосновании данного решения говорится, что реорганизация театра будет способствовать концентрации профессиональных ресурсов и развитию потенциала указанных организаций, а также будет стимулировать увеличение финансовых ресурсов. Решение направлено на более эффективное и целенаправленное использование творческого потенциала театра <Гой>.

В ближайшее время театральная труппа центра <Гой> получит также возможность полноценно использовать территориальные (большая сцена, Black box), имущественные и материально-технические возможности Национального академического театра им. Сундукяна для реализации своих творческих целей.

В правительстве также отметили, что отчеты центра "Гой" за последние годы показывают, что невыполняемость финансовых и нефинансовых показателей приобрела регулярный характер. "За все время существования коммунальные расходы театра "Гой" покрывал Национальный академический театр им. Г.Сундукяна. Ежегодно этот объем составлял

3.5 - 4 млрд. драмов", - говорится в проекте -обосновании правительства Армении.