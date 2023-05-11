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 Четверг, 11 Мая 2023 19:04
Эммануил Мкртчян

Для Турции важно, чтобы Армения в одностороннем порядке приняла все максималистические требования Азербайджана - тюрколог

Для Турции важно, чтобы Армения в одностороннем порядке приняла все максималистические требования Азербайджана - тюрколог

АрмИнфо. Сейчас, на этом этапе, для Турции важно, чтобы Армения в одностороннем порядке приняла все максималистические требования Азербайджана в вопросе нагорно-карабахского урегулирования. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом АрмИнфо академик НАН Армении, тюрколог Рубен Сафрастян, говоря о проблематике неспешных и даже вялотекущих армяно-турецких переговоров по нормализации отношений, которые начались еще 14 января 2022 года в Москве.

По словам тюрколога, неспешный переговорный процесс идет по заранее выработанному сценарию Турции, и смысл его состоит в том, чтобы пока ограничиться обещаниями, реализация которых может начаться лишь в случае <хорошего поведения> Армении и готовности идти на уступки. В условиях нынешнего обострения международной обстановки и шаткого равновесия сил в регионе, Турция пытается убедить Армению в том, что именно она становится на Южном Кавказе главным <хозяином> и ведущей силой, к требованию которой необходимо прислушиваться. И так как Россия серьезно занята проблемой Украины и жестким противостоянием с НАТО, Турция не спеша продавливает свои интересы, в ложе которых прекрасно укладываются притязания ближайшего стратегического союзника Анкары - Азербайджана. Пока же Турция лишь заманивает Армению в свои сети, обещая открыть границы, с тем, чтобы подтолкнуть к уступкам, главная из которых - решение нагорно-карабахского вопроса исключительно по сценарию Азербайджана.

Все остальные вопросы, уже непосредственно связанные с нормализацией двусторонних отношений, фигурируют на втором плане или в фоновом режиме, так как Турция не видит необходимости в срочных мерах нормализации отношений со слабой Арменией ни по политическим, ни тем более по экономическим соображениям.  Сафрастян, между тем отметил, что с точки зрения двухсторонних отношений Турция безусловно имеет свои самостоятельные требования к Армении. Это в первую очередь вопрос о нейтрализации находящегося в руках Армении политического инструмента давления, связанного с дальнейшим развитием процесса международного признания Геноцида армян. То есть речь идет об отказе от него официальным Ереваном, и как максимум о согласии на давно муссируемую Анкарой идею создания смешанной армяно-турецкой комиссии историков по установлению <правды о геноциде армян>. Тем самым Анкара настаивает на окончательном выводе этого вопроса из политико-международной плоскости в плоскость научных изысканий.

Еще один вопрос, который несомненно беспокоит Турцию долгие годы, это возможность поставить все точки над <i> в вопросе официального признания Арменией положений Карского договора. И несмотря на то, что сегодняшние границы между Арменией и Турцией определены именно положениями Карского договора, однако Анкара хочет услышать официальное, на высшем уровне, признание его независимой Арменией с тем чтобы навсегда <отбить охоту> Армении к восстановлению территорий в исторических границах.  По убеждению ученого, к этим трем требованиям Турция безусловно добавит требование о так называемом Зангезурском коридоре, как минимум с экстерриториальным режимом для обеспечения свободной коммуникации между Турцией и <материковым> Азербайджаном. Но успех достижения этих притязаний будет зависеть от дальнейшей международной обстановки и от того, какой баланс сил будет складываться в регионе с точки зрения позиций России и Ирана. Так или иначе, но аппетит Турции и Азербайджана к Зангезуру очень велик и они не против вернуться к положениям Батумского договора 1918 года, по которому Армении оставалось лишь 10 тысяч квадратных километров.

По мнению академика, Турция - это та страна с многовековым имперским прошлым, которая имеет не только великую дипломатическую практику, но и, как то важно, в своей международной политике делает ставку на силу. <В этом плане Армении не стоит впадать в иллюзии, так как речь идет не только о коммуникациях, которые беспрепятственно хотят использовать Турция с Азербайджаном, но речь идет о Сюнике в целом. Если серьезно отнестись к публикациям и к заявлениям официальных лиц появляется риск столкнуться с территориальными требованиями>, - подчеркнул Сафрастян, напомнив, что почти со всеми своими соседями Турция имеет серьезные проблемы. Турецкие войска находятся на территории Сирии и уже фактически и Ирака. Турция вмешивается силовым способом в ливийский конфликт.  Не говоря уже о Северном Кипре.

Турецкие войска находятся в 14 странах мира.  По убеждению Сафрастяна, не стоит уповать и на возможную смену турецкого лидера. <То что турецкая оппозиция в большей степени вестернизирована, это понятно. Но это не впервые, когда США выступает за нормализацию армяно-турецких отношений. Но груз и поныне там, потому что турецкая политика основывается на общем понимании армяно-турецких реалий, которая характерна для турецкого истеблишмента вообще. Турецкая элита считает, что Армения в большей степени заинтересована в нормализации отношений с Турцией чем наоборот. Более того, турецкая элита считает, что Армения должна заплатить определенную цену для того, чтобы иметь нормальные отношения с Турцией. Да, возможно, под давлением США, оппозиция, если придет к власти, немножко снизит цену, сделать Армении скидку, но не более того. И уж совершенно бесполезно ожидание того, что Азербайджан, в этом случае, может лишиться сильной поддержки Турции, даже при смене Эрдогана>, - подчеркнул тюрколог.

Как, тем не менее, считает ученый, несмотря на то, что Эрдоган выгоден Кремлю и он будет на него опираться и поддерживать, Россия не собирается уходить с Южного Кавказа. <Она остается, в любом случае, пусть даже в таком ущемленном виде. А союзнические отношения с Арменией имеют для России геополитическое, геостратегическое значение. И этого вполне достаточно и уступать свои позиции даже дружественной на время Турции она не намерена, она должна и будет осуществлять свои геополитические интересы на Южном Кавказе. Политика России основывается на этих постулатах столетиями, хотя маятник этот постоянно качается, в зависимости от международной расстановки сил>, - считает эксперт.

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