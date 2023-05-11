Четверг, 11 Мая 2023 19:00

АрмИнфо.В районе 17:10 подразделения ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня в направлении Сотка, применив миномет, сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

<С армянской стороны потерь нет. По состоянию на 17:40 ситуация на передовой относительно стабильна>, - говорится в заявлении.

Напомним, что с шести часов утра 11 мая подразделения ВС Азербайджана обстреливают из артиллерийских и минометных установок армянские позиции, расположенные в направлении Сотка Гегаркуникской области. В результате азербайджанской провокации с армянской стороны по состоянию на 10:25 есть 4 раненых. Состояние здоровья двоих военнослужащих оценивается как удовлетворительное, двоих других - средней тяжести.