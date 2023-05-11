Четверг, 11 Мая 2023 12:12

АрмИнфо.В начале лета в столице Армении старутет традиционный праздник вина. Фестиваль "Винные Дни Еревана" (Yerevan Wine Days), который проводится в Армении с 2017 года, в этом году состоится с 2 по 4 июня, как обычно, на пересечении улиц Московяна-Сарьяна-Туманяна.

На павильонах фестиваля будет представлено свыше 700 вин от более чем 70 армянских производителей. Согласно сообщению организаторов - компании EventToura, территория Yerevan Wine Days будет разделена на зоны, в частности, винную , гастро, музыкальную зоны, зону винного и гастрономического шоу, зону благотворительности и др. Ожидается проведение мастер-классов с участием известных винных экспертов, сомелье и специалистов других смежных областей. В этом году рамках фестиваля будет представлен новый проект - <ВЫСТАВКА ВИН>. Виноделы помимо фестивальной части <Винных дней Еревана> выступят также на специализированной выставке вин.

Основная цель "Выставки вин" создать площадку, где любой бизнес, предоставляющий продукцию или услуги, связанные с виноделием, может встретиться с армянскими виноделами, обменяться предложениями и установить взаимовыгодное сотрудничество. Выставочная площадь займет 600 квадратных метров, на которой будут установлены коктейльные столы, красные ковровые дорожки, а также площадка, предусмотренная для ведения бизнес-переговоров. В павильонах будут представлены порядка 30 винодельческих компаний.

Время работы фестиваля с 16:00 до 22:30. Вход свободный.