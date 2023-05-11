Четверг, 11 Мая 2023 11:30

АрмИнфо.Сегодня утром вооруженные силы Азербайджана открыли огонь в направлении машины скорой помощи, перевозившей раненого военнослужащего. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Минздрав РА осудил очередной случай нападения на медицинских работников и машину скорой помощи при исполнении ими своих профессиональных обязанностей.

"Такие проявления противоречат всем международным гуманитарным законам, также военным законам, и должны быть решительно осуждены", - говорится в источнике.

Напомним, что подразделения ВС Азербайджана с шести утра 11 мая начали обстреливать из артиллерийских и минометных установок армянские позиции, расположенные в направлении Сотка Гегаркуникской области. В результате очередной азербайджанской провокации с армянской стороны по состоянию на 10:25 есть 4 раненных.