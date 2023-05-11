Четверг, 11 Мая 2023 11:25

АрмИнфо.По состоянию на 10:45 ситуация на передовой сравнительно стабильная. Об этом сообщает пресс- служба Министерства обороны РА.

Согласно источнику, заявление оборонного ведомства Азербайджана, развязавшего 11 мая рано утром провокацию в направлении Сотка, о том, что армянская сторона якобы готовится к боевым действиям, является очередной дезинформацией. <В случае любого изменения ситуации министерство обороны выступит с сообщением>, - подчеркивается в сообщении МО РА.

Напомним, что с шести часов утра 11 мая подразделения ВС Азербайджана обстреливают из артиллерийских и минометных установок армянские позиции, расположенные в направлении Сотка Гегаркуникской области. Как сообщает МО Армении, в результате азербайджанской провокации с армянской стороны по состоянию на 10:25 есть 4 раненых. Состояние здоровья двоих военнослужащих оценивается как удовлетворительное, двоих других - средней тяжести. Жизни раненых опасность не угрожает.