Четверг, 11 Мая 2023 09:21

АрмИнфо. 10 мая министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян принял посла Королевства Норвегия в Республике Армения Хелен Санд Андерсен в связи с завершением ее дипломатической миссии. Об этом сообщила пресс-служба МИД РА.

Собеседники затронули вопросы, связанные с региональной безопасностью и стабильностью. Арарат Мирзоян представил последние события в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, видение армянской стороны по принципиальным вопросам переговоров. Глава МИД указал на конструктивное участие армянской стороны и подчеркнул важность отказа Азербайджана от экстремистских устремлений, политики применения силы против РА и Нагорного Карабаха, а также решения вопросов прав и безопасности армян в Нагорном Карабахе и другие вопросы.

На встрече были обсуждены вопросы повестки двусторонних отношений между Арменией и Норвегией, отмечена позитивная динамика политического диалога с обеих сторон. Подчеркнута важность дальнейшего углубления взаимодействия на основе общих ценностей и демократических принципов и использования имеющегося потенциала в расширении экономического сотрудничества. Глава МИД отметил, что высоко ценит вклад посла в развитие двусторонних отношений и пожелал ей успехов в дальнейшей дипломатической работе.