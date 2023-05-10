Среда, 10 Мая 2023 14:19

АрмИнфо. Отдельные представители действующей власти в Армении пытаются оправдать свое отношение к ситуации в Арцахе преступным равнодушием и ярко выраженной наглостью и безнравственностью. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Честь имею> Тигран Абрамян.

По его словам, ситуация в Арцахе, который вот уже 150 дней находится в блокаде, принимает все более крайние проявления. Тем более, что 23 апреля, после создания Азербайджаном незаконного КПП на коридоре, соединяющем Армению с Арцахом, ситуация резко обострилась. Объем товаров первой необходимости, поступающих в Арцах, резко ограничен. Азербайджан создает препятствия даже в работе Красного Креста. В результате нехватки газа, острого кризиса электроэнергии и топлива не только экономика сталкивается с проблемами, но и возникают как следствие такие проблемы, которые 1, 2 месяца назад даже трудно было представить.

<Арцах находится в состоянии заложника со всеми вытекающими из этого тяжелыми последствиями. Силы, представленные в регионе, молчат, а правительство РА заняло такую позицию, словно ничего не происходит. Отдельные представители действующей власти в Армении пытаются оправдать свое отношение к ситуации в Арцахе преступным равнодушием и ярко выраженной наглостью и безнравственностью>, - написал депутат