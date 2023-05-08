Понедельник, 8 Мая 2023 15:04

АрмИнфо.Из Анкары продолжают сыпаться угрозы в адрес Еревана из-за установленного в армянской столице памятника героям операции "Немезис".

Так, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сегодня заявил, что "Турция сделала уступки в процессе нормализации отношений с Арменией".

При этом он добавил, что Анкара предприняла эти шаги, чтобы внести свой вклад в процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. В этом ключе он обвинил Армению в неискренности. "Но они еще раз показали, что не искренни ... Мы не приемлем установку

памятника лицам, убившим наших османских пашей и азербайджанских братьев. Турецкая сторона предупредила официальный Ереван в связи с демонтажем памятника и предпримет новые шаги в отношении Армении по этому вопросу", - отметил Чавушоглу, отметив, что лишь закрытием воздушного пространства дело не закончится.

Отметим, что 29 апреля Турция без предупреждения закрыла свое воздушное пространство для рейсов армянской авиакомпании Flyone Armenia в Европу и рейс Париж-Ереван авиакомпании вынужденно совершил посадку в Кишиневе, и лишь в ночь на 30 апреля смог вернуться в аэропорт "Звартноц". А уже 2 мая авиационные власти Турции не предоставили авиакомпании FLYONE ARMENIA возможность транзита (overflight) через воздушное пространство Турции. Ввиду чего, компания была вынуждена отменить рейс Ереван-Париж-Ереван.

В этой связи Чавушоглу заявил, что Турция закрыла небо для самолетов Армении "в ответ на провокацию в Ереване", а именно открытие в столице РА памятника участникам операции "Немезис". Памятник героям операции "Возмездие" был установлен в Ереване 25 апреля.

Добавим, что члены Армянской секретной армией освобождения Армении (АСАЛА), в рамках операции "Немезис" - акция возмездия партии "Дашнакцутюн",- убили лидеров Османской империи, причастных к организации Геноцида армян, а также лидеров Азербайджанской Демократической Республики, причастных, к резне армян в Баку в 1918 году. Название получила по имени греческой богини мщения Немезиды.