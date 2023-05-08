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 Понедельник, 8 Мая 2023 11:52
Марианна Мкртчян

Калын: США хотят, чтобы Анкара приняла все условия, выдвигаемые Арменией против Турции

Калын: США хотят, чтобы Анкара приняла все условия, выдвигаемые Арменией против Турции

АрмИнфо.США хотят, чтобы Анкара приняла все условия, выдвигаемые Арменией против Турции.

Как сообщает АПА, об этом в интервью каналу "Haber Turk" заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Он отметил, что Вашингтон также оказывает давление на Анкару в вопросе санкций против России и систем С-400, однако Анкара продолжает проводить независимую политику

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