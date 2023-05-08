Понедельник, 8 Мая 2023 11:27

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 мая встретятся в Брюсселе при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля, пишет The Financial Times.

Отмечается, что западные союзники активизируют посреднические усилия между вовлеченными в конфликт соседними странами <после недавнего всплеска боевых действий из-за спорной границы>

<Это будет первая личная встреча двух лидеров после переговоров в Мюнхене в феврале и после обширных обсуждений министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Вашингтоне на прошлой неделе. Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что эти переговоры <принесли ощутимый прогресс в достижении прочного мирного соглашения> и что, по его мнению, <соглашение (находится) в пределах видимости, в пределах досягаемости>, сообщили Financial Times три осведомленных чиновника.

Встреча в Брюсселе является <важным признаком прогресса>, сказал изданию один из трех официальных лиц на условиях анонимности, поскольку информация (о встрече) еще не обнародована, добавив, что усилия ЕС и США были <взаимоподкрепляющими> и <дополняющими двухсторонними процессами>.

По словам двух источников, три лидера планируют провести 1 июня еще одну встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном в кулуарах саммита Европейского политического сообщества в Молдове.

Представители Мишеля и Алиева отказались от комментариев. Отмечается, что пресс- секретарь Пашиняна не ответил на запрос о комментариях.

<Азербайджан чувствует себя вполне комфортно с миссией Шарля Мишеля, потому что [у] ЕС нет скрытой повестки дня>, - сказал советник Алиева по внешней политике Хикмет Гаджиев. Он добавил, что ЕС разработал <ключевые концепции> переговоров и их структуры. По его словам, Баку проявляет <гибкость> в отношении встреч в Москве, Вашингтоне или Брюсселе, поскольку для достижения результатов процесс должен быть более <инклюзивным>. <Россия может эффективно способствовать процессу миростроительства в регионе>, - сказал Гаджиев. <Но также верно и то, что Россия очень озабочена войной на Украине>, добавил он.

<Переговоры, вероятно, будут сосредоточены на недавнем решении Азербайджана установить контрольно-пропускной пункт в Лачинском коридоре - единственной дороге, ведущей из Армении в Нагорный Карабах. Они также будут посвящены демаркации границы, обмену пленными и усилиям по обезвреживанию тысяч мин, разбросанных по анклаву>, - пишет Financial Times.