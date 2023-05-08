Понедельник, 8 Мая 2023 10:34

АрмИнфо.Обсуждения, проведенные в Баку командующим российским миротворческим контингентом генерал-полковником Ленцовым, не дали результатов. Об этом на своей странице в Facebook написал госминистр Арцаха Гурген Нерсисян.

Он напомнил, что на прошлой неделе командование РМК во главе с генерал-полковником Александром Ленцовым посетило Баку, где обсудило с азербайджанской стороной ситуацию, сложившуюся вокруг Арцаха.

"По результатам обсуждений достичь договоренности по изменению и восстановлению условий, предусмотренных трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года, не удалось.

В самый кратчайший срок планируется новая встреча, о результатах которой мы сообщим дополнительно", - подчеркнул госминистр Арцаха.

Напомним, что азербайджанская сторона с 12 декабря 2022 года, в нарушении трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года держит в осаде Арцах. Более того, 23 апреля вражеская сторона установила контрольно-пропускной пункт на единственной дороге, связывающей Арцах с внешним миром. В результате действий вражеской стороны Арцах стоит на грани гуманитарной катастрофы. Всё это происходит на фоне бездействий международного сообщества, которое еще больше подстегивает режим Алиева.