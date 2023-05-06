Суббота, 6 Мая 2023 19:00

АрмИнфо."У нас тоже есть оккупированные села, если Азербайджан готов их вернуть, мы готовы". Об этом в интервью радиостанции "Свобода" 5 мая заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, в ответ на замечание о том, что Баку предъявил в ООН требование о том, чтобы Армения вернула "все еще оккупированные восемь сел", Ереван заявляет, что Азербайджан в свою очередь оккупировал армянские села.

На вопрос, стоит ли на повестке дня вопрос их обмена или возврата,

Пашинян ответил: "Если Азербайджан готов их вернуть, мы готовы".

"У нас тоже есть оккупированные села, а село - это не только здание

сельской администрации. Готов ли Азербайджан вернуть села Беркабер,

Вазашен, Айгеовит, Паравакар? [Если готов], да, мы готовы. Но здесь есть другой вопрос: предположим, что армия Азербайджана или Армении стоит на этой линии и должна отойти от этой линии, мы с этим согласны в принципе, но если она отойдет, то где она должна встать? Это место, эта линия как определяется? Значит, там есть граница, а если есть граница, тогда давайте возьмем эту границу, и азербайджанские войска не должны быть по эту сторону линии границы, а армянские войска не должны быть по ту сторону линии границы", - сказал он.

Пашинян подчеркнул, что вполне возможно, что это не сначала произойдет, а затем будет подписан мирный договор, а сначала будет подписан мирный договор о том, как физически и в какие сроки это должно произойти.

"Мы готовы не к тому, чтобы они отошли, а потом мы подписали, а готовы подписать, только потом и мы, и они отойдем, но это должно быть написано и подписано так, чтобы не было места для разночтений",

- добавил Никол. Пашинян.

Премьер-министр Армении также сказал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев не готов предоставить Нагорному Карабаху широкую автономию, о чем официальный Баку неоднократно заявлял до 44-дневной войны. На вопрос, почему об этом говорится только сейчас, между тем на внеочередных выборах правящая партия "Гражданский договор" заявляла о деоккупации Шуши и Гадрута и самоопределении Нагорного Карабаха, Пашинян сказал: "Мы столкнулись с этими проблемами, когда шли по этому пути. 30 лет мы говорили о самоопределении, не понимая фундаментальной проблемы. Да, мы не диагностировали нашу проблему до конца. Мы поставили задачи, сформулировали их и пошли за ними".

"Да, нам нужно ставить [реальные задачи], но для этого нужно сначала понять реальность", - добавил Никол Пашинян.

Отвечая на вопрос, касающийся инцидента, связанного со спикером Национального собрания Аленом Симоняном, о том, как он относится к тому, что второе официальное лицо в стране плюет в человека, объявленного его правительством высшей ценностью, Пашинян сказал: "Чиновник - это тоже человек, он тоже является ценностью, и это не значит, что в него можно плевать. Я осуждаю все попытки плевать во всех людей".

"Конечно, произошла ошибка, но эта ошибка произошла не потому, что автор этой ошибки - второе должностное лицо в стране, а потому, что второе должностное лицо в стране - человек, вот если бы он был богом, этой ошибки он бы не допустил", - сказал премьер-министр.