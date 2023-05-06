Суббота, 6 Мая 2023 18:54

АрмИнфо. Евросоюз воодушевлен последней встречей министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Вашингтоне. Об этом в интервью Общественному телевидению Армении заявил cпецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар. На просьбу дать оценку нарушению Азербайджаном взятых обязательств и не выполнения решений ЕСПЧ и Международного суда.

При этом он отметил, что в преддверии этой встречи ЕС находились в тесном контакте со своими американскими коллегами, чтобы убедиться, что позиции Вашингтона и Брюсселя созвучны.

"В этой связи мы делим общее стремление продвигать мирный процесс и добиваться прогресса по всем ключевым направлениям, в том числе в вопросе демаркации границ, а также вывода сил. Ожидаем, что в самое ближайшее время появятся новые инициативы на европейском уровне", - сказал спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе.

На уточнение, почему же, Баку игнорирует резолюции, не воспринимая их серьезно, Клаар напомнил, что это противостояние, которое длилось более 30 лет, и которое имеет множество сторон, и назвал ключевым способность двигаться вперед по всем направлениям.

"Для нас важно, чтобы Армения и Азербайджан находились за столом переговоров, чтобы мы добились результата, гарантирующего безопасное будущее Южного Кавказа. С этой точки зрения ЕС очень четко заявил, что права и безопасность проживающих в Нагорном Карабахе армян должны быть обеспечены. А это значит, что живущие там люди должны иметь возможность жить в безопасности, со своим языком, своей культурой, своей религией, быть защищенными, иметь возможность жить достойно. Есть решение Международного суда, и важно, чтобы оно было реализовано. Ситуация, которая была у нас до декабря, когда люди могли свободно передвигаться, должна быть восстановлена", - подчеркнул Клаар.

На вопрос о том, есть ли какие-либо предложения по механизму, который обеспечит права и безопасность армян в Нагорном Карабахе, спецпредставитель ЕС ответил, что эти вопросы являются причиной прошедшей встречи в Вашингтоне. По его словам, именно поэтому в ЕС стремятся в обозримом будущем продолжить встречи на высоком уровне, поскольку для Брюсселя важно, чтобы все выше озвученные вопросы были разрешены, а люди в Нагорном Карабахе смогли жить в безопасности.

Касаясь международного механизма по обеспечению прав армян Арцаха, еврочиновник отметил, что это важные идеи о том, чего ЕС могут добиться в переговорном процессе, как с точки зрения переговоров между Ереваном и Баку, так и между Баку и Степанакертом.

"И эти разные пути должны начать приводить к результатам. В последние несколько месяцев процесс несколько застопорился. И это нехорошо",- добавил Клаар, подчеркнув необходимость активизации переговорного процесса.

При этом он добавил, что все их усилия направлены на достижение позитивных результатов.

На замечание ведущего, так почему же до сих пор закрыт Лачинский коридор, более того, там уже установлен КПП, Клаар отметил, что именно поэтому, есть необходимость активизации процесса и достижения всеобъемлющего урегулирования.

"Есть срочная необходимость всеобъемлющего урегулирования. И это то, к чему мы стремимся. Поэтому я не хочу делать предположения о плохих результатах. Скорее, я хочу сосредоточиться на том, чего мы можем добиться, а именно на всеобъемлющем урегулировании, которое будет включать как мирный договор между Арменией и Азербайджаном, так и демаркацию границы между Арменией и Азербайджаном, разблокирование коммуникаций, а также гарантии прав и безопасности армян Карабаха", - отметил спецпредставитель ЕС.

В ответ на вопрос о территориальных претензиях Азербайджана к Армении и требований по части так называемых анклавов, Клаар заверил, что относительно конкретных сел в Армении также есть разные представления об их статусе. "Такие вопросы неизбежно должны решаться в процессе демаркации. Но что касается вопроса транзитной связи, транзитного маршрута между Азербайджаном и Нахиджеваном, если такая железная дорога будет находиться на территории Армении, то она должна действовать в соответствии с законами и регламентами Армении. Я уверен, что достаточно легко или должно быть легко продвинуться вперед в вопросе согласования транзитных связей между Азербайджаном и Нахиджеваном, проходящих через Армению", - заверил чиновник.

При этом он считает, что существует возможность достигнуть выгодного результата для всех заинтересованных сторон. "Я надеюсь, что мы сможем добиться реального прогресса в этой сфере при наличии доброй воли со всех сторон. Это в интересах не только Азербайджана, но и Армении, если будет железная дорога из Азербайджана через Армению в Нахиджеван, а из Нахиджевана в Гюмри и, в конце концов, в Карс. И если она будет находиться под контролем Армении", - подчеркнул спецпредставитель ЕС.

На замечание о том, что Баку не выполнил заявление от 9 ноября 2020 года, спецпредставитель ЕС подчеркнул, что соглашения предназначены для выполнения. "Это то, что мы ожидаем. Любое соглашение должно быть выполнено", - добавил он, не ответив на вопрос, какие механизмы существуют для принуждения сторон выполнять подписанное соглашение.