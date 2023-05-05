Пятница, 5 Мая 2023 20:35

АрмИнфо.После того, как 23 апреля Азербайджан установил незаконный контрольно-пропускной пункт на дороге, соединяющей Арцах с Арменией на границе с Арменией (Лачинский (Кашатагский) коридор), четыре общины Бердадзорского подрайона Шушинского района Арцаха (Хин Шен, Мец Шен, Егцаох и Лисагор) находились под двусторонней блокадой, лишены всех возможностей связи с остальным Арцахом и Арменией. Об этом сообщил Государственный министр Арцаха Гурген Нерсисян.

По его словам, из-за азербайджанских препятствий также прекратились все поставки гуманитарной помощи жителям этих сел, а в последние дни там возник острый гуманитарный кризис, без запасов предметов первой необходимости.

<Сегодня мы, наконец, смогли отправить один грузовик с продовольствием, медикаментами и другими товарами первой необходимости жителям указанных населенных пунктов через миротворцев Российской Федерации. Азербайджан продолжает полную блокаду Арцаха как через незаконный КПП на арцахско-армянской границе, так и через уже открыто незаконно заблокированную азербайджанским государством дорогу возле Шуши>, - отметил госминистр.

Он проинформировал, что гуманитарные поставки в Арцах осуществляются российскими миротворческими войсками, причем в очень ограниченных объемах. <Прилагаем дополнительные усилия для восстановления транспорта Международным комитетом Красного Креста>, - отметил он.