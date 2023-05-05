Пятница, 5 Мая 2023 14:10

АрмИнфо. При идентификации останков погибших военнослужащих происходят процессы, которые близки к сюрреализму. Об этом 5 мая журналистам заявила председатель комиссии Национального Собрания РА по правам человека и общественным вопросам Тагуи Товмасян, которая сегодня провела встречу с родными и близкими погибших солдат.

По словам депутата, разговор был очень тяжелый, особенно, когда речь шла об останках военнослужащих. Так, к примеру, в ходе разговора выяснилось, что полномочные органы выдали родителям погибшего военнослужащего останки трех рук, заявив, что это их сын и предложив захоронить их. В другом случае, продолжила депутат, речь идет о военнослужащем ростом в 182 см и размером обуви в 43 размер, однако родным и близким этого солдата были переданы останки человека ростом в 160 см, призвав их приспособиться в ситуации. Имеются и некоторые несоответствия. Так, родителям 24 октября 2020 года поступило сообщение о гибели их сына, а 26 октября состоялся телефонный разговор с ним. Все это, по словам Тагуи Товмасян, является настоящей трагедией для родных солдат, судьба которых спустя 2,5 года после 44-дневной войны остается неизвестной. Она добавила, что имеются родители, которые уверены, что их дети живы. <Они провели огромную исследовательскую работу, в том числе, с использованием видеосюжетов, собрав куда больше фактов, чем правоохранительные органы Армении.

В частности, они знают больше о пленении своих детей, мест их гибели, чем им об этом сообщалось, и когда эти факты обобщаются, выясняется, что, эти военнослужащие, как минимум, должны быть в списке неподтвержденных пленных, но фактически власти заявляют о 33 армянских военнопленных, хотя в реальности эта цифра куда большая. У родителей имеются факты того, при каких обстоятельствах их дети оказались в плену>, - сказала депутат.

Она добавила, что полномочные структуры либо не проводят работу в данном направлении, либо осуществляют ее на недостаточном уровне. <Они просто хотят как можно быстрее закрыть это дело, заявляя, что это ваши дети, идите и приспосабливайтесь к ситуации, принимая ее такой, какая она есть>, - подчеркнула Тагуи Товмасян. Она добавила, что от нынешнего правительства РА не следует ожидать каких-либо подвижек, и теперь вопрос ставится перед международными партнерами, в том числе, перед Международным Комитетом Красного Креста и различными организациями, занимающимися проблемами военнопленных. Достигнута договоренность с родителями еще об одной встрече, в ходе которой будет обсуждаться судьба каждого отдельного военнослужащего.

Отвечая на вопрос о намерениях правящей фракции <Гражданский договор> сместить ее с должности, Товмасян заметила, что в этом случае комиссия НС по правам человека и общественным вопросам не будет иметь председателя. По крайней мере, фракция <Честь имею>, которую представляет депутат, не выдвинет другого кандидата, что наблюдается и в отношении двух других комиссий, которые ранее возглавляли представители оппозиции. <В любом случае, в подобном развитии событий я не вижу трагедии, тем более, что никогда не цеплялась за должности. Я просто подожду, чем все это закончится>, - сказала Товмасян, добавив, что в Армении наблюдается регресс в развитии демократии. Она отметила, что когда представители власти обрушиваются с оскорблениями на граждан, это им сходит с рук, а вот когда происходит обратной, сразу представляются иски в суды.