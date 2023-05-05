Пятница, 5 Мая 2023 12:11

АрмИнфо.Незаконная блокировка Лачинского коридора и дальнейшая установка КПП является явной подготовкой к этнической чистке в Нагорном Карабахе, заявил премьер-министр Никол Пашинян, выступая с речью в Пражском центре трансатлантических отношений. На встрече присутствовали советник премьер-министра Чешской Республики по национальной безопасности Томаш Пояр (Tomas Pojar), директор Центра Александр Вондра и депутаты чешского парламента.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, Павинян напомнил, что в сентябре 2020 года Азербайджан развязал войну против Нагорного Карабаха. В мае 2021 года он вторгся на суверенную территорию Республики Армения, а в сентябре 2022 года предпринял новое крупномасштабное нападение на Армению, оккупировав часть нашей суверенной территории.

<Как известно, Трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года юридически определяет, что Лачинский коридор должен служить связующим звеном между Арменией и Нагорным Карабахом. Однако, грубо нарушив вышеупомянутое Заявление, Азербайджан с декабря 2022 года осуществил незаконную блокаду Лачинского коридора, вызвав гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе. Кроме того, несмотря на принятое в феврале 2023 года решение МУС о применении временных мер, Азербайджан незаконно установил контрольно-пропускной пункт в Лачинском коридоре, что еще больше усугубило ситуацию>, - сказал премьер.

Таким образом, как указал Пашинян, Азербайджан не только лишил жителей Нагорного Карабаха права на свободное передвижение, но и перекрыл подачу природного газа и электричества. В Нагорном Карабахе не хватает продуктов питания и предметов первой необходимости, и в настоящее время они продаются по талонам.

<Мы убеждены, что это не независящие друг от друга действия, а это явная подготовка к этнической чистке в Нагорном Карабахе. В этой связи мы считаем необходимым направить в Нагорный Карабах и Лачинский коридор международную миссию по установлению фактов. Международное сообщество должно дать четкую и точную оценку гуманитарному кризису в Нагорном Карабахе. Это важно не только для армян Нагорного Карабаха, но и для будущего демократии в нашем регионе, потому что главный вопрос, висящий в воздухе в Республике Армения, заключается в том, способна ли демократия обеспечить безопасность и стабильность в нашем регионе>, - отметил он.

Несмотря на все это, по словам армянского премьера, в своем восприятии этой ситуации Армения руководствуется прежде всего следующим демократическим соображением: мир в регионе не имеет альтернативы.

<В рамках первого саммита Европейского политического сообщества, состоявшегося в Праге в октябре 2022 года, мы заложили прочные основы для достижения мира в нашем регионе в ходе четырехсторонней встречи с участием президента Франции Макрона, председателя Европейского совета Мишеля, президента Азербайджана и меня.

Главным результатом этой встречи стало признание Арменией и Азербайджаном территориальной целостности друг друга в рамках территорий, которые две республики владели на момент обретения независимости от Советского Союза согласно Алма-Атинской декларации 1991 года, которая должна стать основой для дальнейшей делимитации границ. Это взаимопонимание было подтверждено на состоявшейся 31 октября 2022 года в Сочи трехсторонней встрече, где стороны подчеркнули, что вопросы между Арменией и Азербайджаном должны решаться только на основе Алма- Атинской декларации 1991 года и Устава ООН, и стороны должны воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения.

Тем не менее, Азербайджан продолжает политику угрозы территориальной целостности Республики Армения и применения силы и угрозы силой, постоянно нагнетая обстановку на границе с Арменией, а также в Нагорном Карабахе>, - указал Пашинян.

При этом, продоложил премьер, Армения остается приверженной политике решения существующих проблем путем переговоров, и готова подписать мирный договор с Азербайджаном.

На данный момент основными препятствиями для подписания такого соглашения является следующее: до сих пор не удалось договориться о таком тезисе, в котором было бы четко указано, что Азербайджан признает территориальную целостность Республики Армения площадью 29 800 квадратных километров; неясен механизм обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха. То же самое можно сказать и о формате диалога Степанакерт-Баку, который должен проходить в рамках международного механизма; до сих пор не удалось договориться о механизмах преодоления разногласий в случае разночтений текста мирного соглашения; и, наконец, нет договоренности о международных механизмах реализации мирного соглашения.

Тем не менее, армянская сторона продолжает усилия для достижения успеха в этих направлениях. Вот уже четыре дня, как делегации Армении и Азербайджана при поддержке США ведут в Вашингтоне переговоры по решению всех этих вопросов.