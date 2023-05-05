Пятница, 5 Мая 2023 12:02

АрмИнфо. Главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов и их команды, по итогам переговоров в Вашингтоне, достигли прогресса во взаимопонимании по некоторым статьям проекта двустороннего соглашения "О мире и установлении межгосударственных отношений", при этом зафиксировав, что позиции по некоторым ключевым вопросам по-прежнему расходятся. Об этом говорится в сообщении МИД РА.

В ведомстве напомнили, что с 1-4 мая министр иностранных дел Армении и Азербайджана провели переговоры в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Министры были приняты в Национальном учебном центре иностранных дел имени Джорджа Шульца. В Вашингтоне они встретились с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном, а также с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Министры поделились своими мнениями о текущей ситуации и представили свои позиции по существующим вопросам, касающимся урегулирования отношений.

Оба министра выразили признательность американской стороне за проведение переговоров между Арменией и Азербайджаном. Стороны договорились продолжить обсуждения.

В МИД Азербайджана по итогам встречи отметили, что министры поделились мнениями о текущей ситуации, высказали позицию по существующим вопросам, связанным с нормализацией отношений.

"Министры и сопровождающие их члены делегации достигли взаимного согласия по некоторым статьям проекта двустороннего соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений, но в то же время признали, что их позиции по некоторым ключевым вопросам расходятся", - подытожили в азербайджанском МИД.

В Госдепе США по итогам встречи отметили, что на этой неделе госсекретарь Энтони Блинкен принимал Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна для двусторонних мирных переговоров в Национальном учебном центре иностранных дел им. Джорджа П. Шульца.

"После интенсивной и конструктивной серии двусторонних и трехсторонних обсуждений стороны добились существенного прогресса в решении сложных вопросов. Оба продемонстрировали искреннюю приверженность нормализации отношений и прекращению давнего конфликта между их двумя странами.

И Армения, и Азербайджан в принципе согласились на определенные условия и лучше понимают позиции друг друга по нерешенным вопросам. Я предложил министрам вернуться в свои столицы, чтобы поделиться со своими правительствами мнением о том, что при наличии дополнительной доброй воли, гибкости и компромисса соглашение будет в пределах досягаемости. Они будут и впредь пользоваться полной поддержкой и участием Соединенных Штатов в своих усилиях по обеспечению прочного и устойчивого мира", - говорится в сообщении на сайте Госдепа США от имени Блинкена