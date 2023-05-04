Четверг, 4 Мая 2023 22:40

АрмИнфо.Республика Армения и Чешская Республика с удовлетворением отмечают неуклонное развитие и расширение политических связей и выражают непоколебимую приверженность дальнейшей активизации политического диалога и экономического сотрудничества на высоком уровне как на двустороннем уровне, так и в рамках Организации Объединенных Наций, Совета Европы, ОБСЕ и других международных и региональных уровнях внутри организаций. Об этом говорится в итоговом совместном заявлении, подписанном премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой правительства Чехии Петром Фиала.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра РА, в заявлении, в частности, говорится о том, что стороны выражают готовность укреплять и расширять сотрудничество в контексте инициатив Европейского Союза, в том числе Восточного партнерства и Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (CEPA), в частности диалога Армения-ЕС по вопросам политики и безопасности, а также политических, экономических и отраслевое сотрудничество, основанное на общих ценностях и демократии, на твердой приверженности правам человека, свободе СМИ и верховенству закона. Чешская Республика поддерживает решимость ЕС расширять сотрудничество с Арменией, высоко оценивает прогресс Армении на пути к демократии и принципам надлежащего управления, поощряет дальнейший прогресс и подтверждает свою готовность поддерживать Армению на пути реформ.

Стороны подчеркивают важность демократических принципов, поощрения и защиты прав человека, а также верховенства закона;

Стороны подчеркивают важность обмена опытом преобразований и поощрения сотрудничества представителей гражданского общества и вовлечения гражданского общества в процесс реформ;

Стороны подчеркивают необходимость достижения мирного и прочного урегулирования всех нерешенных вопросов между Арменией и Азербайджаном.

Армянская сторона высоко оценивает постоянные усилия Европейского Союза в направлении создания благоприятных условий для прочного мира на Южном Кавказе.

Отмечается, что стороны рассматривают размещение миссии Европейского Союза на территории Армении вдоль международной границы между Арменией и Азербайджаном с 20 февраля как значительный вклад в укрепление безопасности в регионе. Армения приветствует и ценит значительный кадровый вклад Чехии в миссию.

Стороны признают важность поддержания международного мира и безопасности, недопустимость угрозы силой или ее применения, соблюдения норм международного гуманитарного права.

Стороны учитывают основополагающие принципы Устава ООН о том, что все государства в своих международных отношениях должны воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства и разрешать свои международные споры мирными средствами. Они подчеркивают важность неотъемлемого права всех государств выбирать свой политический курс и союзы.

<Стороны осознают, что вопрос диалога по либерализации визового режима между Республикой Армения и ЕС имеет большое значение.

Стороны считают Европейское политическое сообщество полезным форматом для Евросоюза и его партнеров. Армения высоко оценивает председательство Чехии в проведении первого саммита СНГ в Совете ЕС.

Стороны придают особое значение активизации деятельности армяно-чешской межправительственной комиссии с целью укрепления взаимовыгодных экономических, финансовых и научных связей между двумя странами.

Стороны выражают поддержку дальнейшему развитию сотрудничества и периодических обменов между парламентами двух стран, в том числе по линии соответствующих групп дружбы.

Стороны придают особое значение активизации децентрализованного сотрудничества и партнерства между местными властями двух стран как дополнительного стимула для развития двусторонних отношений.

С этой целью Стороны выражают свою решимость приложить все усилия для эффективного сотрудничества в областях, указанных в настоящей Декларации>, - говорится в документе.