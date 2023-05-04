Четверг, 4 Мая 2023 20:22

АрмИнфо.Чехия может и будет способствовать мирным инициативам, которые приведут к стабилизации ситуации на Южном Кавказе. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала на совместной пресс-конференции с премьер- министром Армении Николом Пашиняном, отвечая на вопрос, почему Чехия и ЕС не применяют санкции в отношении Баку в ответ на ее агрессивные действия и воинственную риторику.

По его словам, взаимное признание Арменией и Азербайджаном территориальной целостности имеет основополагающее значение.

<Конечно, если бы я односторонне оценил, кто и как нарушает (режим прекращения огня - ред.), не будет способствовать улучшению ситуации. Общая цель Чехии и Евросоюза - добиться стабильности в регионе и обеспечить долгосрочный мир, что будет гарантировать права армян. Мы предприняли конкретные шаги в этом направлении, наши эксперты присутствуют в мониторинговой миссии ЕС>, - отметил Фиала.