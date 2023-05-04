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 Четверг, 4 Мая 2023 17:09
Алина Оганесян

Спикер Парламента Армении обсудит со своим турецким коллегой вопрос открытия воздушного пространства Турции - депутат

Спикер Парламента Армении обсудит со своим турецким коллегой вопрос открытия воздушного пространства Турции - депутат

АрмИнфо.Армянсике авиаперевозчики не могут осуществлять полеты через воздушное пространство Турции, что создает проблемы для наших граждан. Об этом в ходе брифинга 4 мая в парламенте отметил председатель Постоянной комиссии НС РА по внешним связям Саргис Ханданян.

Подчеркнув, что необходимо работать для решения ситуации, депутат сообщил, что данный вопрос в рамках визита в Турцию поднимет спикер Парламента Армении Ален Симонян в ходе встречи с председателем Парламента Турции.

Напомним, что 29 апреля Турция без предупреждения закрыла свое воздушное пространство для рейсов армянской авиакомпании Flyone Armenia в Европу. По словам главы Совета директоров авиаперевозчика Арама Ананяна, по непонятным причинам и без каких-либо видимых оснований авиационные власти Турции, без предварительного уведомления, аннулировали ранее выданное авиакомпании Flyone Armenia разрешение на выполнение полетов в Европу через воздушное пространство Турции. Рейс Париж-Ереван авиакомпании вынужденно совершил посадку в Кишиневе, и в ночь на 30 апреля уже приземлился в аэропорту <Звартноц>.

Позже турецкая сторона в лице главы МИД Чавушоглу заявила, что Турция закрыла небо для самолетов Армении "в ответ на провокацию в Ереване", а именно открытие в столице РА памятника участникам операции "Немезис". Памятник героям операций "Возмездие" по ликвидации организаторов Геноцида армян в Османской Турции, между прочим заочно осужденных на смертную казнь судом республиканской Турции, был установлен в Ереване 25 апреля. Сегодня Государственный департамент США выразил свои сожаления по этому поводу.

Отметим, что подобное происходит не впервые. Годом ранее, в мае 2022 года, авиационные власти Турции не предоставили компании FLYONE ARMENIA возможность осуществлять рейсы (overflight) в направлении европейских стран через свое воздушное пространство. Ввиду созданной ситуации, авиакомпaния была вынуждена до 10 июня отменить перелеты в направлении Ереван-Лион-Ереван и Ереван-Париж-Ереван. 

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