Четверг, 4 Мая 2023 15:05

АрмИнфо.Прогресс в переговроном процессе между Арменией и Азербайджаном возможен только в случае, если вопрос самоопределния Арцаха будет внесен в документ мирного договора. Об этом в ходе брифинга 4 мая заявила председатель комиссии Национального Собрания РА по защите прав человека и связям с общественностью, депутат Тагуи Товмасян, комментируя по просьбе журналистов заявление Вашингтона о прогрессе в переговорном процессе между Арменией и Азербайджаном.

Она констатировала, что больше о самоопредлении Арцаха говорит президент Франции, канцлер Германии, конгрессмены США, которые представили в этой связи проекты, нежели сама Армения.

Депутат в этом контексте подчеркнула, что достичь продвижения в данном вопросе можно, только если удастся преобразовать политический дискурс международных партнеров в юридический документ. "О другом прогрессе я не могу говорить", - сказала она.

Отметим, что накануне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан поприветствовал прогресс, достигнутый Арменией и Азербайджаном в переговорах. "Устойчивое и справедливое соглашение станет ключом к раскрытию возможностей для обеих стран и региона", - отметил он.

Напомним, что в Вашингтоне с 30 апреля под эгидой Вашингтона проходят переговоры вокруг проекта мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Заключительный их раунд запланирован на сегодня.