Четверг, 4 Мая 2023 14:28

АрмИнфо.Ни один руководитель Армении и ни один парламент страны не проводил столь глубоких и всеобъемлющих обсуждений по имеющимся в стране проблемам, как это делают нынешние власти РА. Об этом 4 мая журналистам заявил министр юстиции РА Григор Минасян.

Он отметил, что уже во второй раз становится свидетелем глубоких открытых и всеобъемлющих обсуждений в ходе правительственного часа в

парламенте страны, чего никогда ранее не было.

Отвечая на вопрос журналистов о том, намерена ли Армения ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, министр напомнил, что Конституционный суд РА признал условия соглашения не противоречащими положениям Основного закона страны. В настоящее время имеется трехмесячный срок, в течение которого документ будет направлен в Национальное Собрание РА. <Имеется большой пакет, который требует определенной работы. Процесс идет нормально и в установленные сроки>, - сказал Минасян, посчитав возможным ратификацию данного документа, в то же время указав на приоритетность законодательного органа к данному вопросу.

Напомним, Армения подписала Римский статут Международного уголовного суда 1 октября 1999 года, но не ратифицировала его. Процесс был прерван решением КС от 13 августа 2004 года, которым римский документ был признан противоречащим Конституции 1995 года. Учитывая, что с тех пор Конституция дважды менялась, правительство Никола Пашиняна решило возобновить процесс ратификации международного договора и с этой целью еще раз обратиться в КС. В конце 2022 года правительство Армении инициировало процесс ратификации Римского статута Международного уголовного суда. Министр юстиции Григор Минасян 29 декабря прошлого года на заседании правительства заявил, что актуальность вопроса обусловлена фактами широкомасштабной военной агрессии ВС Азербайджана против суверенной территории Республики Армения и оккупацией её территорий.