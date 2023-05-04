Четверг, 4 Мая 2023 14:01

АрмИнфо. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан поприветствовал прогресс, достигнутый Арменией и Азербайджаном в переговорах.

"Я был рад принять сегодня в Белом доме министров иностранных дел Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова. Мы приветствуем прогресс, достигнутый Арменией и Азербайджаном в переговорах, и призываем к продолжению диалога. Устойчивое и справедливое соглашение станет ключом к раскрытию возможностей для обеих стран и региона",- написал Салливан в своем микроблоге в Twitter.

Отметим, что в Вашингтоне с 30 апреля под эгидой Вашингтона проходя переговоры вокруг проекта мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Заключительный их раунд запланирован на сегодня.

3 мая состоялась встреча Салливана с Байрамовым и Мирзояном. На повестке встречи были вопросы нормализации армяно-азербайджанских отношений и ситуация вокруг Арцаха.