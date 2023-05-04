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АрмИнфо. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан поприветствовал прогресс, достигнутый Арменией и Азербайджаном в переговорах.
"Я был рад принять сегодня в Белом доме министров иностранных дел Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова. Мы приветствуем прогресс, достигнутый Арменией и Азербайджаном в переговорах, и призываем к продолжению диалога. Устойчивое и справедливое соглашение станет ключом к раскрытию возможностей для обеих стран и региона",- написал Салливан в своем микроблоге в Twitter.
Отметим, что в Вашингтоне с 30 апреля под эгидой Вашингтона проходя переговоры вокруг проекта мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Заключительный их раунд запланирован на сегодня.
3 мая состоялась встреча Салливана с Байрамовым и Мирзояном. На повестке встречи были вопросы нормализации армяно-азербайджанских отношений и ситуация вокруг Арцаха.
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|В Армении будут созданы региональные отделы уголовной полиции
|Представительница Армении на Евровидении 2023 выступит в полуфинале конкурса под 2 номером
|В Армении планируют вернуться к системе индивидуального лицензирования медработников
|Вашингтон верит в мир между Арменией и Азербайджаном
|В Армении 13 человек обвиняются в совершении краж
|МИД РФ: решение таких застарелых и чувствительных конфликтных ситуаций, как происходящее в Нагорном Карабахе, не может идти без каких-то шероховатостей и проблем <на земле>
|В Госдепе выразили разочарование в связи с закрытием Турцией воздушного пространства для армянских самолетов
|Посольство Франции в Ереване официально опровергло обвинения в адрес Анн Луйо
|Салливан, Мирзоян и Байрамов обсудили процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном
|Туркменская делегация в Kатаре приняла участие во встрече специальных представителей по Aфганистану
|В последние дни в Армении стал популярным лозунг <11 золотых медалей за 8 дней> - Пашинян
|Сурен Папикян: МО Армении разработало новую концепцию территориальной защиты и местной обороны
|Премьер-министр РА: если 1 июня удастся подписать документ с Азербайджаном, я буду только рад
|Премьер-министр РА: Армения оказалась на распутье, и куда она двинется дальше, зависит от нее самой
|Премьер-министр РА: требованиe беженцев из Азербайджана вполне легитимно
|Аркадий Дубнов: Арцах перестает быть в центре парадигмы <армянского мира>
|Премьер-министр РА: та система, которая должна была обеспечить безопасность и стабильность в регионе, сегодня не действует
|Генпрокурор Армении прокомментировала возможность экстрадиции пересекших границу РА азербайджанцев
|Алиев назвал контрпродуктивным упоминание Арцаха в тексте мирного договора
|Ибрагим Калын прокомментировал закрытие турецкого воздушного пространства для Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Грузия не принимает участия в учениях НАТО "Защитнике Европы 23"
|Антикоррупционный суд принял к производству дело в отношении Сейрана Оганяна и Григория Хачатурова
|Роберт Кочарян планирует оставить политику? - комментирует Арцвик Минасян
|Арцвик Минасян не исключает снос памятника героям операции <Немезис> в угоду Анкаре
|Глава МИД Арцаха и руководитель региона О-де-Франс Франции подписали совместное заявление
|ANCA: Саманта Пауэр продолжает уклоняться от ответа на вопросы о причинах отсутствия помощи USAID Арцаху
|Советник президента Арцаха ответил главе МИД Турции: В Стамбуле на самом видном месте находятся мемориалы организаторов Геноцида армян 1915 года
|Пашинян подчеркнул важность помощи Франции в продвижении реформ в Армении
|Посольство Азербайджана в Париже пытается засудить армянскую "Charjoum" за слив информации об азербайджанских агентах влияния во Франции
|Захарова: Россия по-прежнему привержена реализации всех положений трехсторонних заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана
|Армения на две позиции улучшила свои показатели и заняла 49 строчку в рейтинге свободы СМИ - 2023 по версии "Репортеры без границ"
|Генпрокурор: основная часть преступлений в ВС страны связана с неуставными отношениями
|Глава МИД Турции рассказал о причинах закрытия воздушного пространства страны для армянских самолетов
|Постпред Армении в ООН вновь призвал ЮНЕСКО обеспечить защиту армянского культурного наследия на территориях Арцаха, перешедших под азербайджанский контроль
|Преобладающее большинство респондентов в Армении не доверят ни одному политдеятелю в стране и не довольны работой правительства
|Одной из ключевых проблем в сфере уголовного судопроизводства продолжает оставаться затягивание рассмотрения дел - генпрокуратура
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