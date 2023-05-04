Четверг, 4 Мая 2023 12:56

АрмИнфо.Правительство Армении 4 мая одобрило проект закона Республики Армения о ратификации Протокол № 13 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни при любых обстоятельствах.

Как говорится в пояснении к документу, протокол был подписан Республикой Армения в 2006 году. 19 мая. Протокол вступил в силу 1 июля 2003 года. На данный момент Протокол подписан 46 государствами и вступил в силу для 44 государств.

Отмечается, что ратификация протокола соответствует позиции Армении как государства, выступающего за полную отмену смертной казни.

Конвенция <О защите прав человека и основных свобод> для Республики Армения вступила в силу 26 апреля 2002 года. С 1 октября 2003 г. для Республики Армения вступил в силу 6-й Протокол <Об отмене смертной казни> Конвенции <О защите прав человека и основных свобод>, а с 18 июня 2021 г. вступил в силу Второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни. Вопрос о ратификации протокола регулярно выносится на повестку дня как Комитетом министров Совета Европы, так и ПАСЕ.

<Ратификация Республикой Армения Протокола № 13 <Об отмене смертной казни во всех случаях> к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни при любых обстоятельствах будет рассматриваться Советом Европы как важный шаг и серьезный прогресс в плане усиления защиты прав человека в стране>, - говорится в проекте решения.