Четверг, 4 Мая 2023 12:12

АрмИнфо. США решительно поддерживают нормализацию отношений между Арменией и Турцией. Это будет важно не только для этих двух стран, но и будет способствовать стабильности во всем регионе. Об этом в ходе брифинга 3 мая заявил заместитель пресс-секретаря Госдепа США Вендат Патель, касаясь закрытия Турцией своего воздушного пространства для армянских транзитных самолетов.

"Мы с разочарованием отмечаем заявление Турции о том, что она приостановит действие разрешений на полеты армянских авиакомпаний. Достигнутое ранее между этими двумя странами соглашение о возобновлении авиасообщения стало очень важной мерой укрепления доверия не только между этими двумя странами, но, опять же, для региональной стабильности в целом. И мы искренне надеемся, что Турция и Армения смогут продолжить восстанавливать экономические связи и открыть транспортные связи", - отметил он.

Отметим, что 29 апреля Турция без предупреждения закрыла свое воздушное пространство для рейсов армянской авиакомпании Flyone Armenia в Европу и рейс Париж-Ереван авиакомпании вынужденно совершил посадку в Кишиневе, и лишь в ночь на 30 апреля смог вернуться в аэропорт "Звартноц". А уже 2 мая авиационные власти Турции не предоставили авиакомпании FLYONE ARMENIA возможность транзита (overflight) через воздушное пространство Турции. Ввиду чего, компания была вынуждена отменить рейс Ереван-Париж-Ереван.

В этой связи Чавушоглу заявил, что Турция закрыла небо для самолетов Армении "в ответ на провокацию в Ереване", а именно открытие в столице РА памятника участникам операции "Немезис". Памятник героям операции "Возмездие" был установлен в Ереване 25 апреля.