Четверг, 4 Мая 2023 02:46

АрмИнфо.Министерство обороны Армении совсем недавно разработало новую концепцию территориальной защиты и местной обороны. Об этом 3 мая в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА заявил министр обороны РА Сурен Папикян.

По его словам, утверждение концепции приведет к необходимости разработки правовых актов, которые будут обсуждены в НС РА. О деталях

проекта, отметил министр, можно будет говорить, когда документ поступит в обращение. <Не хочу забегать вперед, но хочу заверить, что правительство РА делает все возможное, чтобы резервисты путем проведения сборов готовились к интеграции к местности, на которой может возникнуть необходимость в защите страны>, - подчеркнул глава оборонного ведомства. Он добавил, что особое внимание уделяется всему резервному составу, в том числе к тому, который по различным причинам не служил в рядах вооруженных сил, чтобы данная категория граждан умела обращаться с оружием для его применения в случае необходимости при защите Родины.