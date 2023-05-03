Среда, 3 Мая 2023 18:30

АрмИнфо. Нет ощущения, что можно выйти из цугцванга мирным путем, так как существуют точки несоприкосновения позиций Армении Азербайджана, даже в той ситуации, которая сложилась после вполне миролюбивого заявления Никола Пашиняна.

Об этом заявил на днях изданию изданию <Спектр> независимый политолог, эксперт по странам СНГ и Центральной Азии Аркадий Дубнов. По его словам, появление КПП, блокирующего Арцах, было спровоцировано, в том числе, словами самого премьер-министра Армении. В его выступлении никак не упоминалась судьба Карабаха, восстановление какого-то мира в рамках предполагаемого сценария между Азербайджаном и Арменией. Когда Пашинян говорил, что мы готовы вернуться к границам 1991 года, это означало, что Карабаха не будет в составе Армении, поскольку в 1991 году Нагорный Карабах входил в состав Азербайджанской ССР. Таким образом, Пашинян по умолчанию оставил комментарии относительно судьбы Карабаха самому Алиеву. Тот это воспринял как сдачу позиций Еревана, отказ от притязаний считать Нагорный Карабах армянским. В связи с этим Алиев повел себя брутально: <Вы отказываетесь от Арцаха? Ну что ж, тогда он наш. Мы делаем там всё, что хотим>. Он подчеркнул, что вопроса о статусе Нагорного Карабаха не существует: <Карабах - это Азербайджан>. Кстати, он призвал повторить эту фразу и Пашиняна.

Если смотреть на всё под таким углом, то, как считает Дубнов, по сути, поведение Азербайджана, весьма вызывающее и провокационное, лежит в логике подготовки к взаимному признанию границ 1991 года.

По мнению Дубнова, для Еревана проблема безопасности самой Армении, ее существования как государства, в первую очередь, лежит в попытке обеспечить гарантии страны от экспансии со стороны Азербайджана. <Это главное, на мой взгляд, в содержании политики Пашиняна, властей республики, которые видят в этом мирном договоре с Азербайджаном возможность получить такие гарантии. При том, что вопрос статуса Нагорного Карабаха по умолчанию в устах Пашиняна решается в пользу Азербайджана>, - отметил политолог. Другими словами, отметил он, Арцах перестает быть в центре парадигмы <армянского мира>, главным пунктом которой было существование двух армянских государств.

Говоря о том, как граждане Армении отнесутся к такому повороту во внешней политике страны, Дубнов подчеркнул, что возможны разные варианты, но последние годы дают основание считать, что, несмотря на шумную оппозицию в Армении, Пашиняну не стоит опасаться каких-то уличных массовых протестов. <У оппозиции нет внятной и жизнеспособной программы действий, противопоставленной политике Пашиняна. Поэтому я думаю, что сейчас всё будет решаться в зависимости от того, как поведет себя Баку, находящегося под прессом, с одной стороны, России, на которую надеются в Армении, и под прессом западного сообщества, которое на сегодняшний день выражает, конечно, активную поддержку Еревану и требует от Азербайджана ликвидировать КПП>, - отметил эксперт.

Но, как считает он, Баку воспринимает эту риторику вполне цинично, понимая, что у внешнего мира нет возможности поддержать Армению. В первую очередь военным путем. Ей придется иметь дело напрямую с Азербайджаном, который готов решить эту проблему снова силой. Это огромная драма и трагедия нынешней Армении.

Вместе с тем, эксперт считает, что Азербайджан не может позволить себе откровенную агрессию против Армении. Хотя уже на сегодняшний день некоторые участки территории Армении заняты Азербайджаном. <Россия на это никак не отреагировала. Как мы знаем, именно отказ России и ОДКБ дать политическую оценку аннексии части территорий Армении со стороны Азербайджана в сентябре 2022 года вызвал весьма критическое перенастраивание всей армянской политики не в пользу России и ОДКБ. Если что-то такое повторится на более масштабном уровне, то это может привести к глубочайшему кризису на Южном Кавказе. И все равно, я не думаю, что при таком сценарии Россия военным путем станет помогать Армении. К сожалению> - сказал Дубнов.

Он, вместе с тем, отметил, что любая попытка найти мирное соглашение между Баку и Ереваном в Вашингтоне и вообще на Западе без участия Москвы будет принята в Кремле с очень большим раздражением: <Я не исключаю, что в Москва тем или иным образом постарается нивелировать такого рода встречу, если вообще не помешать ей. Это будет очень серьезное поражение для Москвы, если мир подпишут на условиях, которые выдвинут американцы>.

Говоря о наличии у России инструментов, которыми та могла бы повлиять на положение в регионе, Дубнов подчеркнул, что миротворцы ничего не могут сделать, кроме фиксации нарушения, связанного с установкой того же КПП. <Они же не могут войти в военное противостояние с азербайджанцами. Миротворцы способны только доложить наверх, в Москву, довести до сведения азербайджанской стороны, что фиксируют происходящее как нарушение, и призвать к его ликвидации. Судя по всему, на большее мандат, имеющийся у российских миротворцев, не претендует>, - отметил политолог.

Он заметил также, что в своей недавней рече по телевидению президент Азербайджана сделал очень резкий пассаж в сторону российских миротворцев, не называя их. Алиев заявил, что Баку не позволит никому хозяйничать на своей земле. Под этим ясно прочитывалось присутствие российских миротворцев в Карабахе.

При этом, как отметил Дубнов, Москва настойчиво и последовательно избегает любого обострения отношений со Азербайджаном, который важен для России как региональная держава для сохранения своих позиций на Южном Кавказе с точки зрения геополитики. Тандем Баку и Анкары становится важнейшим фактором энергетической безопасности Европы. Если Россия потеряет лояльные отношения с Азербайджаном, то она еще в большей степени, чем сегодня, утратит свое влияние на Европу