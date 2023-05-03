Среда, 3 Мая 2023 15:52

АрмИнфо. В Стамбуле на самом видном месте находятся мемориалы Талаата-паши и Энвера-паши - аналогов фашистских Гитлера и Гиммлера, организаторов Геноцида армян 1915 года. Так, прокомментировал советник президента Нагорно-Карабахской Республики, представитель президента по особым поручениям, экс- глава МИД Арцаха Давид Бабаян заявление главы МИД Турции.

Бабаян констатировал, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу комментируя закрытие воздушного пространства для Армении, в качестве оснований указал недопустимость установления памятника Операции "Немезис" и якобы поставки Арменией вооружений в Арцах.

"Ну, об абсурдности поставки оружия в осаждённый Арцах нет смысла говорить. Но, вот что касается памятника, то хотелось бы напомнить, - нет, не турецкому министру, а нам и цивилизационному сообществу, что в Стамбуле имеется Монумент Свободы, который символизирует современность, демократию и светскость Турции, служит местом официальных церемоний и общественных собраний, в том числе и демократический сил.

Так вот, там на самом видном месте находятся мемориалы Талаата-паши и Энвера-паши - аналогов фашистских Гитлера и Гиммлера, организаторов Геноцида армян 1915 года", - отметил советник президента НКР.

В этом ключе он напомнил, что останки Талаата были привезены в Стамбул из Берлина в 1943 году, Энвера - в 1996 году.

"Если я не ошибаюсь, никакой реакции международного сообщества на это не было. Вот эта бесхребетность, поддакивание агрессору и приводит к страшным трагедиям. В такой ситуации не далек и тот день, когда мемориал фюреру появится и в Берлине", - резюмировал Бабаян.

Отметим, что 29 апреля Турция без предупреждения закрыла свое воздушное пространство для рейсов армянской авиакомпании Flyone Armenia в Европу и рейс Париж-Ереван авиакомпании вынужденно совершил посадку в Кишиневе, и лишь в ночь на 30 апреля смог вернуться в аэропорт "Звартноц". А уже 2 мая авиационные власти Турции не предоставили авиакомпании FLYONE ARMENIA возможность транзита (overflight) через воздушное пространство Турции. Ввиду чего, компания была вынуждена отменить рейс Ереван-Париж-Ереван.

В этой связи Чавушоглу заявил, что Турция закрыла небо для самолетов Армении "в ответ на провокацию в Ереване", а именно открытие в столице РА памятника участникам операции "Немезис".