Среда, 3 Мая 2023 15:51

АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян принял делегацию во главе с председателем регионального совета Франции Ксавье Бертраном.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра РА, Пашинян приветствовал визит Бертрана и факт подписания документа о развитии сотрудничества с Вайоцдзорской областью. Премьер выразил уверенность, что это будет способствовать расширению межрегионального сотрудничества между двумя странами. В то же время премьер-министр подчеркнул важность помощи французской стороны в продвижении программы развития и реформ Армении.

Ксавье Бертран, в свою очередь, отметил наличие четких планов по расширению отношений с Вайоцдзорской областью в различных областях. Председатель районного совета О-де- Франс поделился своими впечатлениями от посещения Вайоцдзирской области, в том числе Джермука.

На встрече были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Напомним, что накануне губернатор Вайоцдзорской области Арарат Григорян и президент Совета французского региона О-де-Франс Ксавье Бертран во вторник в Джермуке подписали заявление о намерении сотрудничать. Ранее МИД Армении сообщал, что французский Изер будет расширять сотрудничество с регионами Армении. Глава департамента Изер Жан-Пьер Барбье подчеркнул готовность углубления партнерства с Гегаркуником, а также Гренобля и Вьена - с Севаном и Горисом в таких сферах, как туризм, образование, культура. Отмечалось, что в рамках визита французской делегации в Армению подписано соглашение о децентрализованном сотрудничестве Изера и Гегаркуника на 2023-2027 годы.