Среда, 3 Мая 2023 12:37

АрмИнфо.Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал о причинах закрытия воздушного пространства страны для армянских самолетов.

Так, в эфире телеканала NTV Чавушоглу заявил, что Турция закрыла небо для самолетов Армении "в ответ на провокацию в Ереване", а именно в ответ на открытие в столице РА памятника участникам операции "Немезис".

"Мы не приемлем подобные провокации. В ответ на открытие памятника террористам, Турция закрыла небо для самолетов Армении. В качестве исключения мы выдали разрешение на визит спикера парламента Армении в Турцию. В случае продолжения подобных действий, последуют новые шаги", - предупредил министр.

Затем он обвинил Армению в переброске вооружении в Нагорный Карабах. Правда он не рассказал, каким образом, если учесть, что единственная дорога, обеспечивающая связь Арцаха с Арменией заблокирована представителями азербайджанских спецслужб с 12 декабря 2022 года, и даже гуманитарные грузы доставляются в НКР с серьезными трудностями.

При этом Чавушоглу цинично заявил, что после широкомасштабной агрессии против Арцаха осенью 2020 года, якобы "Азербайджан и Турция искренне хотели нормализации отношений с Арменией". По его словам, "Азербайджан выступил с мирной инициативой".

Отметим, что авиационные власти Турции 2 мая с.г. не предоставили авиакомпании FLYONE ARMENIA возможность транзита (overflight) через воздушное пространство Турции. Ввиду чего, компания была вынуждена отменить рейс Ереван-Париж-Ереван.

А 29 апреля Турция без предупреждения закрыла свое воздушное пространство для рейсов армянской авиакомпании Flyone Armenia в Европу и рейс Париж-Ереван авиакомпании вынужденно совершил посадку в Кишиневе, и лишь в ночь на 30 апреля смог вернуться в аэропорт "Звартноц".