Среда, 3 Мая 2023 11:58

АрмИнфо. Преобладающее большинство респондентов в Армении не доверят ни одному общественно­политическому деятелю в стране. Об этом свидетельствуют данным нового общереспубликанского опроса, проведенного в Армении Центром аналитических исследований (CISR) Международного республиканского института (IRI).

Так на вопрос, кому из политических или общественных деятелей вы доверяете больше всего, 64% опрошены ответили - никому. Еще 14 процентов назвали действующего премьер-министра РА Никола Пашиняна, 3% - главу МИД РА Арарата Мирзояна, 2 % - второго президента Роберта Кочаряна, еще по 2% политического деятеля Арама Саркисяна и спикер парламента Алена Симоняна. Еще 55 затруднились ответить.

При этом если бы выборы прошли в следующее воскресенье 21% опрошенных отдали бы голоса за правящую силу "Гражданский договор", 4% - за блок "Армения" Роберта Кочаряна, 3% - за партию "Процветающую Армению" Гагика Царукяна, еще 2% - мало известную партию "Общественный голос". Замыкает пятерку АРФ с 1%. Республиканская партия Армении Сержа Саргсяна лишь на 7 строчке с 1%, после Национального Демократического полюса - 1%. Любопытно, что 12 % респондентов заявили, что испортили бы бюллетень, еще 30 % - не проголосовали бы ни за кого, еще 20% затруднились ответить.

На просьбу высказать отношения к деятельности той или иной структуре, в целом 54% респондентов в стране выразили удовлетворение работой Армянской Апостольской Церкви (25% - очень довольны, 29 % - скорее довольны), 40% - не удовлетворены, еще 5% - затруднились ответить.

На второй позиции находится полиция - полиция. Ее работой довольны в целом 58% (19% - очень довольны, 39% - скорее довольны), 39% - в целом неудовлетворенны ее работой, 3% - затруднились ответить. На третьей строчке СНБ РА - 52% опрошенных в целом довольны ее работой, 47% - недовольны, 9% - затруднились ответить. Правительство Армении расположилось на 11 строчке в рейтинге. Его деятельностью в целом довольны лишь 34% респондентов (8% - очень довольны, 26 % - скорее довольны), 64% - недовольны, 1% затруднился ответить.

При этом 43% респондентов в Армении не назвали ни одного достижения правительства Армении за последние 6 месяцев, еще 21 % затруднились ответить. Лишь 6% назвали развитие дипломатических связей в качестве достижения Кабмина.

В тоже время самым большим провалом Кабмина 15 % респондентов назвали блокаду Бердзорского/Лачинского коридора, еще 9% - провал в переговорном процессе по нагорно-карабахскому урегулированию, а 8 % - пробелы с безопасностью и пограничной безопасностью, 7% - территориальные потери. 6% - не увидели провалом, 21 % отказались ответить. Респонденты также скептичны по вопросы борьбы с коррупцией в стране, и в целом считают ее не очень успешной.

Опрос проводился с 23 января по 4 марта. При личных встречах, путем посещения жилья респондентов. В опросе участвовало 1513 граждан РА в возрасте старше 18 лет. Погрешность опроса +/- 2,5%.