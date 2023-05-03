Среда, 3 Мая 2023 11:55

АрмИнфо.Преобладающее большинство респондентов в Армении считают, что страна двигает в неправильном направлении. Потомной позиции придерживается 52% респондентов в Армении по данным нового общереспубликанского опроса, проведенного в Армении Центром аналитических исследований (CISR) Международного республиканского института (IRI).

Лишь 36% считают вектор развития страны правильным, еще 12% затруднились ответить на этот вопрос.

Примечательно, что в 2018 году, после бархатной революции 72% опрошенных считали вектор развития страны правильным, и лишь 14% - неправильном, при не определившихся 13 %. Затем эти показатели начали динамично падать и повышаться соответственно, и в 2023 году достигли результатов 36% и 52% соответственно.

Не смотря на то, что визитной карточкой действующих властей в Армении являются демократические реформы, 42 % респондентов в стране не удовлетворены проводимыми изменения, и считают, что они протекают медленно, еще 4% не удовлетворенны изменениями и убеждены, что они слишком быстро протекают. Довольны демократическими процессами в стране лишь 17% респондентов. Еще 35% опрошенных считают, что никаких изменений не происходит, еще 2% затруднились ответить.

При этом лишь 43% опрошенных ответили, что интересуются политическими процессами в стране, 57% ответили, что не интересуются, еще 1% затруднился ответить.

Примечательно, что 55% опрошенных пессимистично настроены насчет будущего страны, еще 44% верят в лучшее будущее, 1% - затруднился ответить.

При этом, если сравнивать данные за июль 2021 года и март 2023 год, то упаднические настроения в обществе возрастают. Так, если по данным опроса за июль 2021 года 26% респондентов были однозначно уверенны в лучшем будущем для страны, то уже в новом опросе таковых лишь 18%. На этом фоне растет обеспокоенность за будущее страны 29% - в 2021 году и 35% - в 2023 году. На этом фоне большинство респондентов ключевой проблемой для страны назвали вопросы безопасности - около 60 % опрошенных, еще 27% - безработицу, 17% - бедность, 15% - необходимость реформирования сферы обороны, 14% - высокие цены на жизнь.

Вместе с тем, одной из ключевых проблем для граждан является безработица - свыше 20% назвали эту проблему как для себя, так и для своих близких. Среди указанных проблем вопросы, связанные со здравоохранением, дороговизной коммунальных услуг, плохими дорогами.

Опрос проводился с 23 января по 4 марта. При личных встречах, путем посещения жилья респондентов. В опросе участвовало 1513 граждан РА в возрасте старше 18 лет. Погрешность опроса +/- 2,5%.