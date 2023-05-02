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АрмИнфо. В Армении станут уголовно наказуемыми призывы и действия, направленные против суверенитета государства. Национальное Собрание РА на пленарном заседании 2 мая во втором и окончательном чтении обсуждает поправки в Уголовном кодексе.
Как отметил в своем выступлении заместитель министра юстиции РА Левон Балян, уголовно наказуемыми будут считаться действия, направленные на полное или частичное ограничения суверенитета республики путем применения насилия или угрозы ее применения, а также призывы к отказу от суверенитета. В действующем законодательстве наказания за подобного рода деяния не предусмотрены. За совершение этих действий предусмотрена мера ответственности в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет. За публичные призывы к отказу от суверенитета предусмотрены различные виды наказаний: от штрафа от 10 до 30- кратного размера минимальной заработной платы, 200-часовыми общественными работами, непродолжительного ареста сроком на 2 месяца до лишения свободы сроком до трех лет.
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|Спецпредставитель по переговорам с Турцией командирован в Вашингтон
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|Враг обстрелял тракториста села Нахичеваник, проводящего работы в саду
|В Ереване состоялся Первый российско-армянский форум образования в сфере культуры
|На пленарном заседании НС Армении будут рассмотрены 16 вопросов
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|Азербайджанские псевдоактивсты разблокируют участок дороги Степанакерт-Горис под Шуши на фоне установки КПП в Бердзорском коридоре
|Марианна Мхитарян: <Арммоно> - единственный фестиваль, который выводит наших актеров на международные площадки
|В Ереване при содействии посольства Туркменистана состоялся Шахматный турнир среди дипломатов
|Делегация Армении примет участие в 11-ом правовом форуме, который пройдет в мае в Санкт-Петербурге
|Глава МИД Франции отдала дань уважения памяти погибших армянских военнослужащих
|Колонна сообщила о готовящейся на высоком уровне встрече между Арменией и Азербайджаном в Кишиневе
|Уголовное дело в отношении Сейрана Оганяна и еще 12 лиц передано в Антикоррупционный суд с обвинительным заключением
|Секретарь СБ РА: Франция продолжает искать пути по оказанию помощи Армении
|Арарат Мирзоян: Армения не собирается вовлекаться в какие-либо переговоры по Бердзорскому коридору
|Глава МИД Армении призвал международное сообщество предпринять действенные шаги по разблокировке Бердзорского коридора
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|Сурен Папикян и Александр Ленцов обсудили оперативную ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
|Глава МИД Франции: при французском посольстве в Ереване будет создана военная миссия
|Начальник Генштаба Армении рассказал о ситуации на границах республики
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|Стали известны имена артистов разогрева в шоу Димаша Кудайбергена “Stranger”
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