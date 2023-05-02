Вторник, 2 Мая 2023 19:24

АрмИнфо. В Армении станут уголовно наказуемыми призывы и действия, направленные против суверенитета государства. Национальное Собрание РА на пленарном заседании 2 мая во втором и окончательном чтении обсуждает поправки в Уголовном кодексе.

Как отметил в своем выступлении заместитель министра юстиции РА Левон Балян, уголовно наказуемыми будут считаться действия, направленные на полное или частичное ограничения суверенитета республики путем применения насилия или угрозы ее применения, а также призывы к отказу от суверенитета. В действующем законодательстве наказания за подобного рода деяния не предусмотрены. За совершение этих действий предусмотрена мера ответственности в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет. За публичные призывы к отказу от суверенитета предусмотрены различные виды наказаний: от штрафа от 10 до 30- кратного размера минимальной заработной платы, 200-часовыми общественными работами, непродолжительного ареста сроком на 2 месяца до лишения свободы сроком до трех лет.