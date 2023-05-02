Вторник, 2 Мая 2023 19:17

АрмИнфо.Руководитель оппозиционной парламентской фракции <Честь имею> Айк Мамиджанян настаивает, что прямой переговорный процесс между Степанакертом и Баку не может исходить из интересов Арцаха.

<С 9 ноября 2020 года я заявлял, что прямой переговорный процесс Баку со Степанакертом возможен лишь по повестке дня интеграции или реинтеграции>, - заявил 2 мая на брифинге в НС Мамиджанян.

Как считает парламентарий, наивно ожидать, что глава МИД РА Арарат Мирзоян <с точки зрения дипломатии станет гением и изменит азербайджанские подходы в этом вопросе>, Следовательно, мы являемся свидетелями выполнения очередного условия Азербайджана, добавил он.

<Прямой переговорный процесс Степанакерт-Баку не может вытекать из интересов Арцаха, о чем говорили также различные арцахские чиновники, поскольку переговорная повестка встречи заключается не в обсуждении гуманитарных, ситуативных вопросов, а в реальном политическом, переговорном процессе, в котором Азербайджан выступает со своей повесткой, которая не в интересах Арцаха и Армении>, - отметил он.

Он напомнил, что еще в ноябре 2020 года лидер Баку заявил, что готовы к переговорам со Степанакертом только в рамках данной повестки. <Нет такого механизма, который позволил бы отделить арцахский конфликт от армяно-азербайджанских отношений и получить благоприятное решение, это невозможно>, - сказал Мамиджанян.

Он также назвал нереалистичным заявление армянской стороны о том, что они будут бороться за создание международного механизма переговоров Степанакерт-Баку. <Если посмотреть на нарративу сегодняшних управляющих, то все пытаются продвигать следующий тезис - Армения не представлена в Арцахе, Армения не имеет отношения к данному процессу, это все регулируется документом от 9 ноября, к Армении не может быть никаких вопросов, идите говорите с Степанакертом>, - отметил он.

Мамиджанян напомнил, что более года оппозиция пытается довести до масс, что официальный Ереван умыл руки от Арцаха, и если ранее власти это отрицали, то сегодня публично признают это. <На столе переговоров

- решение, по которому Арцах окажется в составе Азербайджана>, - отметил Мамиджанян.

Касаясь заявления Никола Пашиняна о том, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана, Мамиджанян заявил, что это - очередная манипуляция, поскольку арцахский конфликт никогда не был территориальным спором между Арменией и Азербайджаном. <Когда речь шла о территориальной целостности Азербайджана, власти Армении никогда не признавала Арцах в составе Азербайджана по той простой причине, что Арцах стал независимым раньше, в полном соответствии с буквой международного права того времени, чем Азербайджан>, - сказал оппозиционный депутат, указав на то, что действующая власть на всех международных площадках умалчивает о праве народа Арцаха на самоопределение.

Напомним, что в Вашингтоне стартовали переговоры глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана по документу "Соглашение о нормализации отношений" при посредничестве США. Как сообщает "Голос Америки" со ссылкой высокопоставленных чиновников Госдепартамента США, среди многих вопросов, обсуждаемых между Баку и Ереваном, - права и безопасность национальных меньшинств.