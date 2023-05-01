Понедельник, 1 Мая 2023 21:23

АрмИнфо. В столице США Вашингтоне 1 мая состоялась встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, были обсуждены вопросы, касающиеся ситуации с безопасностью в регионе, процесса урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. Была затронута гуманитарная ситуация, сложившаяся в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора.

Трёхсторонней встрече предшествовали отдельные встречи Блинкена с Мирзояном и Байрамовым. А после трёхсторонней встречи, последовали переговоры Мирзоян-Байрамов.

На встрече Мирзоян-Блинкен, согласно армянскому внешнеполитическому ведомству были обсуждены вопросы стабильности и безопасности в регионе, процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном.

Была затронута гуманитарная ситуация, сложившаяся в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора.

Добавим также, что на выходные госсекретарь США провел телефонные разговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Сегодня я разговаривал с президентом Азербайджана Алиевым, чтобы выразить поддержку продолжающимся усилиям, направленным на обеспечение мира с Арменией, и нашу готовность содействовать этому.

Я подтвердил позицию США о том, что в Лачинском коридоре должно быть открыто передвижение людей и товаров», - написал госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter, по итогам разговора с Алиевым.