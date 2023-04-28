Пятница, 28 Апреля 2023 17:44

АрмИнфо. Заместитель начальника Главного управления военной полиции Вооруженных сил Казахстана полковник Дастан Нуркельдиев принял зарубежную делегацию во главе с начальником Патрульной службы военной полиции Министерства обороны Армении полковником Григором Егиазаряном.

Как сообщает пресс-служба МО РК, мероприятие состоялось в соответствии с планом сотрудничества между министерствами обороны Казахстана и Армении на 2023 год. Встреча с зарубежными специалистами прошла на базе Управления военной полиции Алматинского регионального гарнизона.

Ее участники поделились опытом в обеспечении правопорядка и противодействия коррупции в войсках, безопасности воинской службы, организации службы войск и противодиверсионной деятельности. Армянским коллегам были продемонстрированы образцы вооружения, военной техники и экипировка военнослужащих.

На брифинге стороны выразили готовность развивать практическое взаимодействие по линии органов военной полиции вооруженных сил Казахстана и Армении.