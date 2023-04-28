Пятница, 28 Апреля 2023 14:26

АрмИнфо. Начальник Генштаба ВС Армении Эдуард Асрян в городе Джермук представил министру иностранных дел Франции Катрин Колонна, насколько проникли азербайджанцы на суверенную территорию Армении в результате агрессии 13-14 сентября.

"Я непосредственно на территории покажу, какую угрозу представляет для города Джермук присутствие противника на территории Армении. Общая площадь территории проникновения составляет 60,06 квадратных километров. По нашей оценке, ВС Азербайджана хотели выйти на город Джермук и нанести серьезный экономический удар по Армении.

Противник наносил удары не только по военным объектам, но и по экономическим и политическим объектам с применением ракетных, реактивных, артиллерийских средств и БПЛА. Большой ущерб нанесен гражданским инфраструктурам, значительный ущерб нанесен и городу Джермук, канатная дорога до сих пор не работает. Их действия были не только в направлении Вайоц Дзора и Джермука, но и по 2 основным направлениям в Сюникской области, по 2 направлениям в Гегаркуникской области, в этом направлении, в целом по 5 направлениям", - заявил Асрян.

Он добавил, что в результате этих боевых действий Армения понесла как человеческие, так и территориальные потери. "В настоящее время противник находится на суверенной территории Республики Армения площадью около 139 квадратных километров", - подчеркнул Асрян, передает Арменпресс.

Глава ГШ РА показал министру иностранных дел Франции, где находились азербайджанские позиции до военной агрессии 13-14 сентября, и где они находятся сейчас.