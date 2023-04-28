Пятница, 28 Апреля 2023 14:07

АрмИнфо. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна считает недопустимым, чтобы Азербайджан препятствовал передвижению по Бердзорскому/Лачинскому коридору, отмечая, что это чревато серьезными рисками экономического и гуманитарного кризиса для населения Нагорного Карабаха.

По словам главы МИД Франции, подобное поведение Азербайджана также препятствует мирным переговорам с Арменией. Она также выразила озабоченность по поводу установки Азербайджаном контрольно-пропускного пункта в Бердзорском коридоре и заверила, что Франция поддержит любое решение, которое обеспечит безопасное проживание армянского населения Нагорного Карабаха, сохраняя свою историю, наследие и культуру.

"Препятствование движению по Лачинскому коридору с 12 декабря недопустимо. Я неоднократно имела возможность излагать позицию Франции в этом отношении. Такое положение неприемлемо, так как для населения Нагорного Карабаха оно чревато серьезными опасностями экономического и гуманитарного кризиса. Однако это также препятствует продолжению мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном, которым твердо привержен премьер-министр Пашинян, и представляет собой серьезную угрозу стабильности региона, на который уже глубоко повлиял нынешний геополитический контекст",- отметила французский дипломат, в интервью Арменпресс.

Она также констатировала, что несколько недель назад Международный суд ООН вынес промежуточное решение, требующее от Баку принять все меры в пределах его юрисдикции для обеспечения беспрепятственного передвижения по коридору. В этом ключе дипломат напомнила, что решение является обязательным для всех и должно соблюдаться.

"Решение Азербайджана установить контрольно-пропускной пункт на въезде Лачинского коридора вызывает в этой связи большую тревогу, что также отмечают Европейский Союз и США. Франция желает, чтобы все споры решались исключительно путем переговоров. Это в основе приверженности Франции, наряду с Европейским союзом. И именно для того, чтобы сделать этот призыв к ответственности, возобновлению переговоров и соблюдению закона услышанным, я на этой неделе посещаю Азербайджан и Армению", - добавила Колонна.

На просьбу выразить отношения к утверждениям Баку, что вопрос Арцаха их "внутреннее дело", дипломат отметила, что Париж хотел бы, чтобы между представителями Нагорного Карабаха и властями Азербайджана начались переговоры при поддержке международного сообщества относительно содержания прав и гарантий населения.

При этом она добавила, что для таких переговоров должны быть созданы благоприятные условия, в том числе в восстановлении свободного передвижения через коридор.

"Франция поддержит любое решение, которое обеспечит, чтобы армянское население Нагорного Карабаха могло продолжать жить там в безопасности, сохраняя свою историю, наследие и культуру. Это его неприкосновенное право", - сказала дипломат.

Касаясь двусторонних отношений, Колонна напомнила, что они исключительны и формировались на протяжении общей истории, в которой были и счастливые, и особенно болезненные моменты. "Сегодня эти отношения развиваются как между правительствами двух стран, так и между гражданскими обществами. Франция решительно поддерживает усилия правительства г-на Пашиняна по укреплению демократии и верховенства закона в Армении и развитию экономики страны. Смелый выбор Арменией демократической модели должен получить поддержку, чему мы привержены вместе с другими членами международного сообщества и Европейского Союза.

В декабре 2021 года мы также подписали амбициозную дорожную карту экономического сотрудничества, а недавно организовали форум "Стремления: Франция-Армения" в Париже, а также открыли офис Французского агентства развития в Ереване. ФАР ведет эффективный диалог с властями Армении для реализации новых проектов, в частности, в сфере водных ресурсов и устойчивой энергетики. В прошлом году объемы двусторонней торговли значительно увеличились", - подчеркнула глава МИД.

Она указала на значительное увеличение в 2022 году двусторонней торговли и укзала на работу в направлении сохранения этой тенденции,

в том числе путем поддержки французских компаний, желающих инвестировать в Армению, таких как Veolia, Pernod Ricard, Carrefour и Amundi-Acba.

"Что касается обороны, то создание военной миссии при посольстве Франции в Армении должно дать возможность углубить наше двустороннее сотрудничество в этой ключевой области", - сказала глава МИД Франции.

Говоря о событиях 108-летней давности, Колонна подчеркнула, что память о геноциде - это еще и послание человечеству, чтобы эти ужасные события не повторились в такое неспокойное время, когда, к сожалению, учащаются конфликты и многие меньшинства находятся в опасности.

"Что касается Турции, то следует отметить, что и там по инициативе смелых организаций гражданского общества отмечается Геноцид армян, и над этой темой работают турецкие ученые и историки. Мы должны продолжать поддерживать усилия во всем мире, как институциональных субъектов, так и представителей гражданского общества, по борьбе с отрицанием геноцида и осмыслению ужасных уроков истории. Только мы можем сохранить способность народов жить вместе, которая находится под угрозой", - резюмировала дипломат.

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна считает недопустимым, чтобы Азербайджан препятствовал передвижению по Бердзорскому/Лачинскому коридору, отмечая, что это чревато серьезными рисками экономического и гуманитарного кризиса для населения Нагорного Карабаха.

По словам главы МИД Франции, подобное поведение Азербайджана также препятствует мирным переговорам с Арменией. Она также выразила озабоченность по поводу установки Азербайджаном контрольно-пропускного пункта в Бердзорском коридоре и заверила, что Франция поддержит любое решение, которое обеспечит безопасное проживание армянского населения Нагорного Карабаха, сохраняя свою историю, наследие и культуру.

"Препятствование движению по Лачинскому коридору с 12 декабря недопустимо. Я неоднократно имела возможность излагать позицию Франции в этом отношении. Такое положение неприемлемо, так как для населения Нагорного Карабаха оно чревато серьезными опасностями экономического и гуманитарного кризиса. Однако это также препятствует продолжению мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном, которым твердо привержен премьер-министр Пашинян, и представляет собой серьезную угрозу стабильности региона, на который уже глубоко повлиял нынешний геополитический контекст",- отметила французский дипломат, в интервью Арменпресс.

Она также констатировала, что несколько недель назад Международный суд ООН вынес промежуточное решение, требующее от Баку принять все меры в пределах его юрисдикции для обеспечения беспрепятственного передвижения по коридору. В этом ключе дипломат напомнила, что решение является обязательным для всех и должно соблюдаться.

"Решение Азербайджана установить контрольно-пропускной пункт на въезде Лачинского коридора вызывает в этой связи большую тревогу, что также отмечают Европейский Союз и США. Франция желает, чтобы все споры решались исключительно путем переговоров. Это в основе приверженности Франции, наряду с Европейским союзом. И именно для того, чтобы сделать этот призыв к ответственности, возобновлению переговоров и соблюдению закона услышанным, я на этой неделе посещаю Азербайджан и Армению", - добавила Колонна.

На просьбу выразить отношения к утверждениям Баку, что вопрос Арцаха их "внутреннее дело", дипломат отметила, что Париж хотел бы, чтобы между представителями Нагорного Карабаха и властями Азербайджана начались переговоры при поддержке международного сообщества относительно содержания прав и гарантий населения.

При этом она добавила, что для таких переговоров должны быть созданы благоприятные условия, в том числе в восстановлении свободного передвижения через коридор.

"Франция поддержит любое решение, которое обеспечит, чтобы армянское население Нагорного Карабаха могло продолжать жить там в безопасности, сохраняя свою историю, наследие и культуру. Это его неприкосновенное право", - сказала дипломат.

Касаясь двусторонних отношений, Колонна напомнила, что они исключительны и формировались на протяжении общей истории, в которой были и счастливые, и особенно болезненные моменты. "Сегодня эти отношения развиваются как между правительствами двух стран, так и между гражданскими обществами. Франция решительно поддерживает усилия правительства г-на Пашиняна по укреплению демократии и верховенства закона в Армении и развитию экономики страны. Смелый выбор Арменией демократической модели должен получить поддержку, чему мы привержены вместе с другими членами международного сообщества и Европейского Союза.

В декабре 2021 года мы также подписали амбициозную дорожную карту экономического сотрудничества, а недавно организовали форум "Стремления: Франция-Армения" в Париже, а также открыли офис Французского агентства развития в Ереване. ФАР ведет эффективный диалог с властями Армении для реализации новых проектов, в частности, в сфере водных ресурсов и устойчивой энергетики. В прошлом году объемы двусторонней торговли значительно увеличились", - подчеркнула глава МИД.

Она указала на значительное увеличение в 2022 году двусторонней торговли и укзала на работу в направлении сохранения этой тенденции,

в том числе путем поддержки французских компаний, желающих инвестировать в Армению, таких как Veolia, Pernod Ricard, Carrefour и Amundi-Acba.

"Что касается обороны, то создание военной миссии при посольстве Франции в Армении должно дать возможность углубить наше двустороннее сотрудничество в этой ключевой области", - сказала глава МИД Франции.

Говоря о событиях 108-летней давности, Колонна подчеркнула, что память о геноциде - это еще и послание человечеству, чтобы эти ужасные события не повторились в такое неспокойное время, когда, к сожалению, учащаются конфликты и многие меньшинства находятся в опасности.

"Что касается Турции, то следует отметить, что и там по инициативе смелых организаций гражданского общества отмечается Геноцид армян, и над этой темой работают турецкие ученые и историки. Мы должны продолжать поддерживать усилия во всем мире, как институциональных субъектов, так и представителей гражданского общества, по борьбе с отрицанием геноцида и осмыслению ужасных уроков истории. Только мы можем сохранить способность народов жить вместе, которая находится под угрозой", - резюмировала дипломат.