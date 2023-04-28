Пятница, 28 Апреля 2023 13:46

АрмИнфо. В настоящее время ситуацию на границе оцениваю как относительно стабильную, но в направлении Сюника и Гегаркуника регистрируются нарушения режима прекращения огня. Об этом заявил в беседе с журналистами в Джермуке 28 апреля начальник Генштаба ВС Армении Эдуард Асрян.

По его словам, причем целью нарушения противником режима прекращения огня всегда является сохранение напряженной ситуации, но с нашей стороны все находится под контролем.

На вопрос о том, как проходит взаимодействие между оборонным ведомством и гражданской миссией ЕС в РА, Асрян отметил, что высоко оценивает это взаимодействие и возникающие вопросы решаются надлежащим образом. Он также выразил убеждение, что миссия выполняет задачу, которая стоит перед ней.

На вопрос, какова ситуация на участке села Тех, удалось ли оттеснить азербайджанцев с наших территорий, глава ГШ ответил, что уже созданная позиционная инфраструктура, которая улучшается с каждым днем. "В направлении Теха, да, ВС Армении уже находятся в условиях общения с противником, имеем также нашу передовую, позиционную систему, все усовершенствуем, улучшаем. Изо дня в день проводим соответствующую работу по усовершенствованию и также получению преимущества над противником на некоторых направлениях. На других участках вооруженные силы выполняют поставленные перед ними задачи", - заверил Асрян.