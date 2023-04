Пятница, 28 Апреля 2023 11:58

АрмИнфо. На разогреве в шоу Димаша Кудайбергена “Stranger” в Ереване, которое состоится 29 апреля, выступят певицы Теона Дольникова, Карине Асирян, Анна Кравт, Арпеник Акопян и битбоксеры “YA NA HA”.

Концерт в Ереване – это широмасштабный проект, шоу с огромным количеством спецэффектов, пиротехники и красивого света, где каждый номер будет маленьким спектаклем для зрителя.

Обладатель исключительного диапазона в 6 октав и 8 полутонов Димаш Кудайберген исполнит в Армении свои прославленные хиты, в том числе Sos Dun Terrien En Detresse, Аве Мария, Requiem: The Story of One Sky, Stranger, песни Игоря Крутого, а также совершенно новые композиции, которые были созданы специально для тура.

Отметим, что Теона Дольникова - певица, актриса мюзиклов и кино, которая исполняла главные роли в мюзиклах: Metro, «Hoтp-Дaм дe Пapи», «Пола Негри», «Boйны Дyxа», «Вива, парфюм!», «Мата Хари», «Ромео и Джульетта», «Мастер и Маргарита». Будучи солисткой группы «СЛОТ», Теона участвовала в создании саундтрека к фильму «Бумер». Снималась в фильмах «Джон Уик - 3» и «Ее запах», озвучила Покахонтас в мультфильмах Уолта Диснея. Получила Гран-при на X Международном фестивале «Славянский базар», Лауреат молодежной премии «Триумф» и обладательница театральной премии «Золотая Маска» за «Лучшую женскую роль» (роль Эсмеральды в спектакле «Нотр-Дам де Пари»).

Анна Кравт – это новое имя в российской поп-музыке. Молодая исполнительница выпустила 7 треков, которые уже набрали более 4,5 млн прослушиваний.

Арпеник Акрпаян – виолончелистка, певица. Свой дебютный джазовый альбом Love At Last выпустила в сотрудничестве Кевином Бейлсом. В качестве виолончелистки и певицы сотрудничала с Cirque Du Soleil (шоу Axel и Big Top), участвовала в концертах и работала с такими звездами как Serj Tankian (SOAD), Derek Sherinian (Dream Theater), Glenn Hughes (Black Sabbath), Jean Bosco Safari, Sandra Kim, Belle Perez, Heverband, Exclusive Strings.

YA NA HA – команда битбоксеров, разрывающая профессиональные чемпионаты мира в клочья . Один из лидеров группы Vahtang BeatBox уже стал легендой в истории битбокса (восьмикратный чемпион России, чемпион Европы, вице-чемпион мира).

Напомним, что концерт состоится 29 апреля, в 19:00, в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна.