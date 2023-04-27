Четверг, 27 Апреля 2023 19:54

АрмИнфо. Родители 15 солдат, погибших при пожаре в казарме одной из войсковых частей в селе Азат, Гегаркуникской области РА, сегодня - после встречи с премьер-министром Николом Пашиняном не стали раскрывать подробности встречи, сославшись на закрытый формат.

<Мы встретились, обсудили вопросы, о которых премьер-министр мог быть неправильно проинформирован. У нас есть факты, фото, мы показали их ему, чтобы понять, насколько он проинформирован. Нам сказали, что изучат и ответят>, - сообщил журналистам отец одного из солдат - Армен Барсегян. По его словам, планируется еще одна встреча, но сроки пока не уточнены.

По словам другого участника встречи, Пашинян не был в курсе некоторых подробностей. Он не стал уточнять, о чем речь.

Примечательно, что адвокат родителей военных Норайр Норикян на встрече не присутствовал.

Напомним, что пожар в казарме инженерно-саперной роты на территории села Азат вспыхнул ночью 19 января, в 01:30. В результате, погибли 15 военнослужащих. По данным Следственного комитета, причиной пожара стало использование автобензина для обогрева. Из-за нарушения правил безопасности загорелась печка, пострадал офицер - он рефлекторно отбросил пятилитровую емкость с бензином, который использовался для розжига, вглубь помещения. Это и привело к тяжелым последствиям. С должностей были освобождены семь высших должностных лиц воинского соединения, в том числе, командующий вторым армейским корпусом, начальник штаба по тылу корпуса, заместитель командующего по боевому дежурству, начальник инженерной службы, командир инженерно-саперной роты и начальник противопожарной безопасности тылового обеспечения ВС РА.

21 апреля родные и близкие 15 погибших военнослужащих провели акцию протеста перед зданием правительства РА. Они требовали встречи с премьер-министром и главой МО.