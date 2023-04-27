Четверг, 27 Апреля 2023 17:14

АрмИнфо. Президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял новоназначенного командующего российскими миротворческими войсками, дислоцированными в Республике Арцах, генерал-полковника Александра Ленцова.

Как сообщает пресс-служба главы НКР, Арутюнян, приветствуя новоназначенного командующего, подчеркнул роль российских миротворческих сил в деле обеспечения безопасности народа Арцаха и стабильности в регионе в создавшейся военно- политической ситуации. Обе стороны подчеркнули необходимость неуклонной реализации положений Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

Президент Республики отметил, что власти Арцаха ожидают от российских миротворческих сил, что в короткие сроки будут устранены все препятствия и безопасность двустороннего сообщения между Арцахом и Арменией в соответствии с обязательствами, предусмотренными Трехсторонним заявлением. В ходе встречи были обсуждены деятельность миротворческих сил, снятие блокады Арцаха, сохранение режима Лачинского коридора, гарантирование нормального функционирования жизненно важных инфраструктур и другие вопросы.

Отметим, что Ленцов возглавил РМК 25 апреля, сменив на этом посту генерал-майора Волкова. Смена командующих произошла на фоне установки Азербайджаном КПП в зоне ответственности РМК в Бердзорском/Лачинском коридоре в нарушение трехсторонних договоренностей от 9 ноября 2020 года.