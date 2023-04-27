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АрмИнфо. Президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял новоназначенного командующего российскими миротворческими войсками, дислоцированными в Республике Арцах, генерал-полковника Александра Ленцова.
Как сообщает пресс-служба главы НКР, Арутюнян, приветствуя новоназначенного командующего, подчеркнул роль российских миротворческих сил в деле обеспечения безопасности народа Арцаха и стабильности в регионе в создавшейся военно- политической ситуации. Обе стороны подчеркнули необходимость неуклонной реализации положений Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.
Президент Республики отметил, что власти Арцаха ожидают от российских миротворческих сил, что в короткие сроки будут устранены все препятствия и безопасность двустороннего сообщения между Арцахом и Арменией в соответствии с обязательствами, предусмотренными Трехсторонним заявлением. В ходе встречи были обсуждены деятельность миротворческих сил, снятие блокады Арцаха, сохранение режима Лачинского коридора, гарантирование нормального функционирования жизненно важных инфраструктур и другие вопросы.
Отметим, что Ленцов возглавил РМК 25 апреля, сменив на этом посту генерал-майора Волкова. Смена командующих произошла на фоне установки Азербайджаном КПП в зоне ответственности РМК в Бердзорском/Лачинском коридоре в нарушение трехсторонних договоренностей от 9 ноября 2020 года.
|Араик Арутюнян рассказал новоназначенному командующему РМК об ожиданиях властей Арцаха от миротворцев
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|Захарова: Реальные устремления Вашингтона и Парижа на Южном Кавказе носят конъюнктурный, политизированный характер и нацелены на подрыв позиций России
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|В мирном договоре с Азербайджаном должны быть четко зафиксированы параметры делимитации границ - Премьер РА
|Никто, кроме российских миротворцев, не должен контролировать Лачинский коридор - Пашинян
|Париж: Франция осознает всю важность сохранения мира на Кавказе
|Секретарь Совбеза Армении переложил всю ответственность за ситуацию вокруг Арцаха на Россию
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|Бывший советник главы Офиса президента Украины похвалил Азербайджан за установку КПП в Бердзорском коридоре
|Рубен Варданян: Никаких компромиссов по вопросу функционирования Бердзорского коридора быть не может
|Глава МИД Франции сегодня с официальным визитом прибудет в Ереван
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|Депутат Европарламента: не пожалею усилий для разрешения гуманитарного кризиса, создавшегося в Арцахе вследствие блокады
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|Проект Конституции Республики Арцах будет рассмотрен на очередной сессии НС республики
|Папа Римский: Григор Нарекаци был армянским монахом, оставившим нам молитвенник, в котором была усвоена вера армянского народа
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|Депутат НС РА: власти Армении предпринимают все меры по разблокированию Лачинского коридора
|В Анкаре оправдали незаконные действия Баку в Бердзорском коридоре
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|В США состоялись ежегодные туркмено-американские политические консультации
|Совет Федерации РФ поддержал ратификацию протокола о сотрудничестве по биобезопасности в ОДКБ
|Армения обратилась в Международный суд ООН в связи с установкой Азербайджаном КПП на мосту Хакари в Бердзорском коридоре
|Кремль: Путин и Пашинян подтвердили важность неукоснительного соблюдения всего комплекса основополагающих договорённостей
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|Оттава призвала Азербайджан разблокировать Бердзорский коридор
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|Депутат: Азербайджан продолжает политику геноцида своего старшего брата - Турции
|Член городского совета Лос-Анджелеса призвала США использовать все доступные инструменты для прекращения незаконной блокады Арцаха со стороны Азербайджана
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|Содокладчики Европарламента призвали Баку выполнять международные обязательства и разблокировать Бердзорский коридор
|Госдеп США: Установление КПП в Бердзорском коридоре подрывает усилия по мирному процессу
|Паруйр Ованнисян и Лукас Фурлас обсудили ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе
|Самолет L410 совершил успешную посадку в аэропорту Капана
|Боррель: Создание Азербайджаном в одностороннем порядке КПП вдоль Бердзорского коридора противоречит призывам ЕС к снижению напряженности
|Пашинян и Путин по телефону обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
|Глава МИД Исландии: Свободное передвижение по Лачинскому коридору должно быть восстановлено в соответствии с решением ЕСПЧ и Международного суда
|Омбудсмен Арцаха намерен решить вопросы с продлением срока паспортов гражданам или предоставления новых
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